Alemania y Paraguay se juegan más que un pase a octavos en el Mundial 2026

La selección alemana y la Albirroja afrontan un duelo de alta exigencia en el Mundial 2026 con el objetivo de disipar dudas, en un partido marcado por la presión sobre sus entrenadores y el regreso de Miguel Almirón.

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes en el Gillette Stadium de Foxborough, en un duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que va más allá de la clasificación: ambos llegan con alivio por haber avanzado de ronda, pero también con un entorno cargado de dudas y exigencia.

El partido, programado para las 14:30 horas (de Guatemala), se disputará en el estadio de los New England Patriots de la NFL, con capacidad para más de 64 mil espectadores, en un escenario que añade aún más presión a un cruce ya de por sí cargado de tensión competitiva.

Para Alemania, el simple hecho de estar en esta fase supone un paso adelante respecto a los últimos Mundiales. El equipo no lograba avanzar a eliminatorias desde el título conquistado en 2014 en Brasil, tras las eliminaciones consecutivas en fase de grupos en Rusia 2018 y Catar 2022. Sin embargo, el rendimiento mostrado hasta ahora no ha disipado las críticas.

Kai Havertz, de Alemania, al celebrar un gol contra Curazao - EFE

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann ha dejado señales mixtas. Goleó a Curazao por 7-1, sufrió para remontar ante Costa de Marfil con un gol en el descuento (2-1) y cayó frente a Ecuador por 2-1, una derrota que generó ruido en el entorno alemán pese a la clasificación ya asegurada como líder de grupo.

Las voces críticas, incluso dentro del entorno del fútbol alemán, han pedido mayor claridad en el juego y cambios en el once, con nombres como Deniz Undav ganando protagonismo tras sus buenas actuaciones saliendo desde el banquillo.

Enfrente estará Paraguay, que vuelve a una fase eliminatoria mundialista tras tres ediciones ausente. El equipo de Gustavo Alfaro ha vivido una fase de grupos irregular pero eficaz, con una victoria heroica ante Turquía (0-1), un empate sin goles ante Australia y una dura derrota frente a Estados Unidos (4-1).

El técnico argentino también ha sido objeto de debate por su planteamiento conservador en el último encuentro, aunque defendió su postura con contundencia al afirmar que, en caso de eliminación, "nos toca quedar eliminados".

La Albirroja recupera además a una pieza clave: Miguel Almirón, quien vuelve tras cumplir sanción en la fase de grupos y aporta desequilibrio ofensivo en un equipo que ha priorizado el orden y la resistencia.

El partido también revive recuerdos del pasado. Alemania y Paraguay ya se enfrentaron en un Mundial en 2002, en un duelo de octavos de final decidido con un gol tardío de Oliver Neuville (1-0). Más recientemente, empataron 3-3 en un amistoso disputado en 2013.

Ahora, con revancha o sin ella, el premio es mucho mayor. El ganador del cruce avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor del duelo entre Francia y Suecia, en un tramo del torneo donde la exigencia ya no permite margen de error.

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