¿Volverá a acertar? Billy, el gato sensación del Mundial 2026, ya hizo su pronóstico para Alemania vs. Paraguay

Tiene apenas un año y diez meses, vive en Irlanda del Norte y ya es toda una celebridad. Billy, el gato que ha acertado más de 20 resultados del Mundial 2026 volvió a hacer su pronóstico.

En un Mundial lleno de sorpresas, una de las figuras más inesperadas no juega sobre el césped ni viste camiseta de ninguna selección. Tiene cuatro patas, una nariz con forma de corazón y millones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos.

Se trata de Billy, un gato originario de Irlanda del Norte que se ha convertido en una auténtica sensación mundial gracias a su impresionante capacidad para acertar los resultados de los partidos.

Después de sumar más de 20 predicciones correctas consecutivas durante el torneo, el felino volvió a causar furor en redes sociales al publicar su pronóstico para el duelo entre Alemania y Paraguay.

Según el video compartido por sus dueños, Billy parece inclinarse por una victoria alemana por 2-1, un resultado que ya comenzó a generar miles de reacciones entre aficionados de ambos países.

Un pronóstico que ya es viral

La nueva predicción fue publicada en la cuenta oficial de Instagram de Billy, donde aparece frente a varias opciones que representan el marcador del encuentro entre Alemania y Paraguay.

Aunque durante algunos segundos parece dudar, finalmente el gato termina señalando la opción que apunta a un triunfo alemán por dos goles contra uno de Paraguay.

Incluso la descripción del video reconoce la indecisión del felino. "Germany vs Paraguay. Billy parece indeciso esta vez".

Pese a esa pequeña duda inicial, miles de seguidores ya consideran el pronóstico como una nueva predicción del famoso gato irlandés.

¿Quién es Billy?

Billy tiene apenas un año y diez meses y vive en Newry, Irlanda del Norte, junto a sus dueños, Linka Lin y Mark Kelly.

Es conocido cariñosamente como "Billy Heartnose" debido a la pequeña mancha en forma de corazón que tiene sobre su nariz, un detalle que terminó convirtiéndose en parte de su identidad en redes sociales.

Lo que comenzó como un simple juego familiar terminó transformándolo en uno de los fenómenos virales más curiosos de la Copa del Mundo.

Así hace sus predicciones

El método de Billy es tan sencillo como llamativo. Antes de cada partido, sus dueños colocan frente a él distintas opciones representadas por las banderas o marcadores de los equipos que disputarán el encuentro.

Después de observar durante algunos segundos, el gato utiliza una de sus patas para señalar la opción que considera correcta.

Lo sorprendente es que sus elecciones han coincidido en más de 20 ocasiones con los resultados reales del torneo.

Una habilidad que descubrieron por casualidad

Según contó su dueña, Linka Lin, Billy nunca fue entrenado para hacer predicciones. Todo comenzó porque acostumbraban preguntarle qué comida prefería o cuál de dos juguetes quería utilizar.

"Siempre fue un gato muy inteligente. Le preguntábamos si quería pollo o pavo y señalaba con su pata cuál prefería", explicó en entrevistas a medios internacionales.

Con la llegada del Mundial 2026 decidieron repetir el mismo juego, pero utilizando las banderas de los países participantes. El resultado fue completamente inesperado.

Durante la fase de grupos, Billy consiguió acertar de manera consecutiva el ganador de 21 partidos que no terminaron empatados.

Entre sus predicciones más comentadas estuvieron:

• Argentina 2-0 Austria.

• Francia 3-1 Senegal.

• Croacia 1-0 Panamá.

Cada nuevo acierto hizo crecer todavía más su popularidad.

Hoy, millones de aficionados esperan con entusiasmo cada uno de sus videos antes de que inicien los partidos.

La fama del felino ha crecido a un ritmo impresionante. Su cuenta de Instagram, "billy_heartnose", ya supera los 11 millones de seguidores, quienes comentan cada publicación esperando conocer cuál será su siguiente elección.

Los videos acumulan cientos de miles de reproducciones y miles de comentarios provenientes de todas partes del mundo.

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