Brasil elimina a Japón con drama y las redes no perdonan con los memes

La Canarinha ganó 2-1 con un gol agónico de Gabriel Martinelli en el tiempo añadido y avanzó a octavos de final. Eso sí, el sufrimiento brasileño no pasó desapercibido en redes sociales.

Brasil sigue con vida en el Mundial 2026, pero su clasificación a octavos de final llegó con más drama del esperado. La selección sudamericana derrotó 2-1 a Japón en un partido cargado de tensión, errores, emoción y un desenlace agónico que hizo estallar las redes sociales.

La Canarinha tuvo que remar contra la corriente luego de que Japón se adelantara en el marcador durante el primer tiempo. El conjunto asiático volvió a demostrar orden, intensidad y personalidad para complicar a uno de los grandes favoritos del torneo.

Sin embargo, Brasil encontró respuestas en la segunda mitad y terminó firmando la remontada en el tiempo añadido, gracias a un gol de Gabriel Martinelli que evitó una eliminación histórica.

¿Cómo quedó el partido?

El marcador final fue Brasil 2-1 Japón.

Japón abrió el marcador al minuto 29 por medio de Kaishu Sano, quien aprovechó un error brasileño en la salida para vencer al guardameta rival.

Brasil reaccionó en el segundo tiempo y consiguió el empate al minuto 56 con un cabezazo de Casemiro, quien apareció en el área para devolverle la esperanza al equipo sudamericano.

Cuando todo parecía encaminarse al tiempo extra, Gabriel Martinelli apareció al minuto 90+6 para marcar el 2-1 definitivo y desatar la celebración brasileña.

Japón estuvo cerca de la hazaña

Durante varios tramos del partido, Japón hizo sentir incómoda a Brasil. Su presión alta, disciplina táctica y velocidad para atacar los espacios pusieron en aprietos a una defensa brasileña que por momentos lució nerviosa.

El gol de Sano encendió la ilusión japonesa y también despertó los recuerdos de aquel triunfo histórico que Japón consiguió ante Brasil en un amistoso previo al torneo, cuando remontó un 0-2 y ganó 3-2.

Por eso, cuando los asiáticos se pusieron en ventaja, muchos aficionados comenzaron a creer que la historia podía repetirse, esta vez en un escenario mucho más importante.

Los memes no perdonaron a Brasil

Aunque Brasil terminó ganando, el sufrimiento de la Canarinha se convirtió rápidamente en material para memes.

En redes sociales, los usuarios bromearon con la posibilidad de que Japón eliminara a Brasil, compararon el partido con escenas de "Supercampeones" y recordaron que el equipo asiático estuvo a minutos de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo.

Otros memes apuntaron al nerviosismo de los aficionados brasileños, al error defensivo que provocó el gol japonés y al alivio que llegó con el tanto de Martinelli.

También circularon imágenes sobre el "poder del anime", referencias a Oliver Atom y bromas sobre cómo Japón casi convierte el partido en un capítulo histórico para su futbol.

Aunque quedó eliminado, Japón dejó una gran impresión. El equipo asiático compitió de igual a igual ante Brasil y estuvo muy cerca de llevar el encuentro al tiempo extra. Su actuación confirmó el crecimiento del futbol japonés en los últimos años y dejó claro que ya no se trata de una selección fácil de superar.

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