Las calles de Paraguay se tiñeron de rojo y blanco tras eliminar a Alemania

El presidente Santiago Peña decretó feriado para celebrar la hazaña de Paraguay ante Alemania.

Paraguay vivió una noche que quedará grabada para siempre en la memoria de sus aficionados. La histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final de la máxima competición de selecciones, tras eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales, desató una celebración masiva en Asunción y en distintas ciudades del país.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Apenas el árbitro decretó el final del encuentro, miles de personas salieron de sus casas para festejar una de las victorias más importantes en la historia reciente del futbol paraguayo. El centro de Asunción se convirtió en el epicentro de la celebración, donde cientos de aficionados, vestidos con los colores de la selección, ondearon banderas, cantaron y llenaron las calles de bocinazos.

Los abrazos entre desconocidos, los cánticos de "¡La Albirró, la Albirró!" y la emoción de familias enteras reflejaron el orgullo de un país que volvió a ilusionarse con su selección.

La euforia en Carapeguá

La euforia también se trasladó a otras ciudades. En Carapeguá, decenas de vehículos recorrieron las principales avenidas haciendo sonar sus bocinas mientras los aficionados celebraban con banderas y camisetas de Paraguay. En redes sociales también comenzaron a circular videos de multitudinarios festejos en diferentes puntos del país.

La clasificación tuvo un sabor especial. Paraguay llegaba como uno de los equipos que prometía dar pelea, pero pocos imaginaban que sería capaz de dejar en el camino a una potencia como Alemania.

El encuentro fue intenso de principio a fin. La Albirroja resistió el dominio del conjunto europeo, mantuvo el orden defensivo y llevó la definición hasta los penales, donde mostró sangre fría para completar el mayor batacazo del torneo hasta ahora.

Con la victoria consumada, la ilusión volvió a instalarse entre los paraguayos, que sueñan con seguir haciendo historia en la máxima competición de selecciones. Mientras tanto, las calles continúan teñidas de rojo y blanco, en una celebración que demuestra que el futbol sigue siendo capaz de unir a todo un país alrededor de un mismo sentimiento: la pasión por la Albirroja.

Asueto en Paraguay

La euforia por la histórica clasificación no se limitó a las calles. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció a través de su cuenta de X que el martes 30 de junio será feriado nacional para que los paraguayos puedan seguir celebrando la histórica clasificación. La decisión fue recibida con entusiasmo por miles de aficionados, que prolongarán una fiesta que ya quedó marcada como una de las noches más memorables en la historia del futbol paraguayo.

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