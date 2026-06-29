El delantero alemán que supera a Messi en un ranking del Mundial 2026

Rechazado por su físico y obligado a trabajar en una fábrica: la inspiradora historia de Deniz Undav.

Hace apenas unos años, Deniz Undav estaba lejos de imaginar que sería una de las revelaciones del Mundial 2026. Hoy, el delantero alemán se ha convertido en uno de los nombres propios del torneo gracias a sus tres goles saliendo desde el banquillo y a una historia de superación que ha cautivado a los aficionados.

A sus 29 años, Undav es el gran revulsivo de la selección dirigida por Julian Nagelsmann. Aunque no fue titular en la fase de grupos, marcó en cada uno de los tres partidos que disputó como suplente, una actuación que incluso lo colocó por encima de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. en el Power Ranking de la FIFA, sistema que premia el rendimiento de los futbolistas durante el torneo.

La historia de Deniz Undav

Sin embargo, el camino hacia la élite estuvo lejos de ser sencillo.

Nacido en Achim, en las afueras de Bremen, en 1996, Undav se formó en las categorías inferiores del Werder Bremen. No obstante, el club decidió prescindir de él al considerar que tenía sobrepeso y que su estatura no era adecuada para competir al máximo nivel.

Aquel rechazo pudo haber terminado con su sueño de convertirse en futbolista profesional. En lugar de rendirse, continuó jugando en categorías amateurs mientras trabajaba en una fábrica para ganarse la vida.

Tras pasar por varios equipos de divisiones inferiores, su gran oportunidad llegó en Bélgica con el Union Saint-Gilloise. Allí explotó todo su potencial, participando en 40 goles entre anotaciones y asistencias, rendimiento que lo llevó a ser elegido como uno de los mejores jugadores de la temporada y a liderar el ascenso del club.

Su desempeño llamó la atención del Brighton & Hove Albion de la Premier League, aunque su primera experiencia en Inglaterra no fue la esperada. Posteriormente fue cedido al Stuttgart, donde encontró su mejor versión al convertirse en uno de los delanteros más efectivos de la Bundesliga, con 57 goles en 117 partidos.

De origen kurdo-yazidí, Undav debutó con la selección absoluta alemana en 2024 y ahora vive el mejor momento de su carrera. Este martes es titular por primera vez en el Mundial 2026 en el duelo de Alemania frente a Paraguay por los dieciseisavos de final, con el objetivo de seguir ampliando una historia de superación que ya cautiva a miles de aficionados.

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