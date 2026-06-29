El héroe de Canadá rompe en emoción tras dedicar el triunfo a sus seres queridos

Tras perder a su madre por cáncer y a su padre por un infarto en poco más de un año, Stephen Eustaquio emocionó al mundo: “Todo lo que hago es por mi familia... Todo por ellos”.

La clasificación de Canadá a los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por un momento inolvidable. Stephen Eustaquio anotó en el minuto 92 el gol que selló el triunfo frente a Sudáfrica y desató la euforia de todo un país. Cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga, el centrocampista apareció con un potente disparo cruzado para firmar el tanto más trascendental en la historia de la selección canadiense. Sin embargo, más allá de la hazaña deportiva, fueron sus palabras tras el partido las que terminaron por conmover a aficionados y seguidores del fútbol alrededor del mundo.

La historia de Eustaquio está llena de sacrificios y perseverancia. Nacido en Leamington, Canadá, emigró a Portugal siendo un niño, donde inició su formación futbolística. Su carrera atravesó momentos de enorme dificultad, como la grave lesión de ligamentos que sufrió durante su etapa en Cruz Azul y que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un año. Aun así, logró reconstruir su trayectoria, destacar en el Paços de Ferreira y consolidarse posteriormente en el FC Porto, hasta convertirse en uno de los referentes del fútbol canadiense.

Stephen Eustáquio anotó el histórico gol que llevó a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026 - EFE

La historia que poco saben de Eustaquio

No obstante, los mayores desafíos llegaron lejos de las canchas. En poco más de un año, Eustaquio perdió a su madre, Esmeralda, víctima de un cáncer cerebral, y posteriormente a su padre, Armando, quien falleció tras sufrir un infarto.

Ambos fueron pilares fundamentales en su vida y en su carrera, apoyándolo desde sus primeros pasos como futbolista. Por ello, el gol que clasificó a Canadá tuvo un significado mucho más profundo que el deportivo, al representar un homenaje a quienes hicieron posible que persiguiera su sueño.

Con la emoción reflejada en su rostro tras el pitazo final, el mediocampista dedicó el histórico triunfo a las personas más importantes de su vida. "Todo lo que hago es por mi familia, por mis padres, por mi novia, por mi hija, por mi hermano y mis amigos en casa. Todo por ellos", afirmó después del encuentro. Sus declaraciones conmovieron al mundo del fútbol y demostraron que, detrás del héroe que llevó a Canadá a una clasificación histórica, hay un ser humano que convirtió el dolor en la mayor fuente de inspiración para seguir adelante.

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