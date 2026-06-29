 La burla de Matheus Cunha a Japón
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VIDEO. La burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

por Oliver Paniagua
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brasil-japon-8 / FOTO:

El polémico gesto de una figura de Brasil tras dejar fuera a Japón de la Copa del Mundo.

Brasil sufrió más de lo esperado para eliminar a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero una vez consumada la remontada por 2-1, uno de los momentos más comentados llegó después del pitazo final y tuvo como protagonista a Matheus Cunha.

El delantero brasileño se dirigió hacia la tribuna donde se encontraban los aficionados japoneses y lanzó un mensaje que fue captado por las cámaras de la transmisión oficial.

Tenemos cinco. Respeto", expresó Cunha, mientras mostraba con su mano las cinco estrellas que adornan el escudo de Brasil y hacía un gesto con las palmas hacia abajo, pidiendo calma a los seguidores rivales.

La reacción del atacante no fue casual. Días antes del partido, el delantero japonés Kento Shiogai había generado polémica al minimizar el poderío de la Canarinha.

Brasil era fuerte antes. Tengo la imagen de que Francia es fuerte. Argentina también. De Brasil no escuché mucho últimamente. ¿Neymar? No es más el de antes", declaró el futbolista nipón, palabras que no pasaron desapercibidas en el vestuario brasileño.

¿Quién será el próximo rival de Brasil?

En la cancha, Japón estuvo muy cerca de dar la sorpresa. Kaishu Sano adelantó al conjunto asiático en la primera mitad y complicó durante varios minutos al equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Sin embargo, Brasil reaccionó en el complemento. Casemiro igualó el marcador con un cabezazo y, cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo extra, Gabriel Martinelli apareció en el minuto 96 para firmar el 2-1 definitivo y sellar el boleto a los octavos de final.

Pese al gesto de provocación hacia la afición japonesa, Cunha también protagonizó una imagen de deportividad una vez terminaron los festejos. El delantero se acercó a varios jugadores de Japón para consolarlos, especialmente a Ao Tanaka, quien permanecía desconsolado sobre el césped tras la eliminación.

Con la clasificación asegurada, Brasil ahora espera al vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega para conocer a su próximo rival en los octavos de final del Mundial 2026.

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