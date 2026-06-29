La millonaria cifra que ganará Paraguay tras eliminar a Alemania

Paraguay escribió una de las páginas más emocionantes de su historia al eliminar a Alemania en penales y avanzar a octavos de final. La hazaña no solo desató la euforia de todo un país, también le garantiza a la Albirroja un importante premio económico.

Paraguay vive una de las noches más gloriosas de su historia futbolística. La Albirroja eliminó a Alemania en una dramática tanda de penales y consiguió su clasificación a los octavos de final, un resultado que ya es considerado histórico por la magnitud del rival y por la forma en que se logró.

El partido terminó empatado 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, por lo que todo se definió desde el punto penal. Allí apareció la figura del arquero Orlando Gill, quien se convirtió en héroe al detener lanzamientos clave y darle a Paraguay una victoria inolvidable ante una de las selecciones más poderosas del mundo.

Pero la alegría paraguaya no solo se refleja en lo deportivo. La clasificación también representa un importante ingreso económico para la federación.

¿Cuánto ganará Paraguay por clasificar?

Por avanzar a los octavos de final, Paraguay asegura un premio histórico de US$ 15 millones por parte de la FIFA, según el esquema económico difundido para esta etapa de la competencia.

Esa cantidad se suma a los US$ 12,5 millones que recibe cada selección por participar en el torneo, por lo que la Albirroja acumularía un total de US$ 27,5 millones asegurados tras superar la fase inicial y meterse entre las selecciones que siguen en carrera.

La cifra representa un importante respaldo económico para el futbol paraguayo y llega en un momento de enorme impacto deportivo y emocional para el país.

El premio económico por ronda

El sistema de recompensas aumenta conforme las selecciones avanzan en la competencia.

· Clasificación al torneo: US$ 12,5 millones

· Acceso a octavos de final: US$ 15 millones

· Total acumulado por llegar a octavos: US$ 27,5 millones

Esto significa que, si Paraguay logra seguir avanzando, el premio económico será todavía mayor.

Una victoria que vale mucho más que dinero

Aunque la cifra es importante, el valor simbólico de eliminar a Alemania supera cualquier premio económico.

Paraguay dejó fuera a una selección cuatro veces campeona del mundo, un rival acostumbrado a disputar instancias decisivas y considerado uno de los favoritos para llegar lejos en el torneo.

La Albirroja resistió, compitió con personalidad y demostró que puede enfrentar de igual a igual a cualquier potencia.

El héroe del partido

Orlando Gill fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación paraguaya. El arquero sostuvo al equipo durante momentos complicados del partido y luego se agigantó en la tanda de penales, donde sus intervenciones fueron determinantes para sellar el pase.

Su actuación ya lo coloca como una de las figuras más comentadas del torneo y como nuevo héroe nacional para los aficionados paraguayos.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro ha logrado transformar las dudas iniciales en ilusión. Después de una fase complicada, Paraguay encontró solidez, carácter y una identidad competitiva que le permitió dar uno de los golpes más fuertes del torneo.

La clasificación a octavos no solo significa seguir en carrera, también confirma que la Albirroja está viviendo un momento especial.

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