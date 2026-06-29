Larissa Riquelme divide opiniones con su look para apoyar a Paraguay

La recordada “Novia del Mundial” compartió un video luciendo un atrevido look para apoyar a Paraguay, pero aunque muchos elogiaron su estilo, otros usuarios no tardaron en cuestionar un detalle de su outfit.

Larissa Riquelme volvió a demostrar que sigue siendo una de las aficionadas más mediáticas de Paraguay. La modelo y comunicadora compartió un video en redes sociales para apoyar a la Albirroja, pero su outfit terminó generando una ola de comentarios divididos entre elogios y críticas.

En la publicación, Larissa aparece luciendo un look en tonos relacionados con Paraguay, acompañado de un pantalón blanco. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el contraste con ropa interior negra, algo que varios usuarios señalaron en los comentarios.

Aunque muchos seguidores destacaron su belleza, seguridad y estilo, otros cuestionaron la elección del atuendo y se preguntaron por qué optó por esa combinación.

El video que encendió los comentarios

La publicación fue compartida en Instagram bajo el mensaje: "Monday Football Look. Ready to cheer, dream, and enjoy every moment of the game", una frase con la que Larissa dejó claro que estaba lista para vivir la jornada futbolera y apoyar a Paraguay.

El video rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios. Para algunos, la paraguaya lucía espectacular y fiel a su estilo atrevido. Para otros, el outfit no fue el más acertado debido al detalle de la ropa interior visible debajo del pantalón blanco.

La discusión convirtió el video en tema de conversación entre seguidores de la modelo y aficionados de la selección paraguaya.

Entre elogios y críticas

Larissa no es ajena a generar conversación con sus apariciones públicas. Desde que alcanzó fama internacional, su imagen ha estado ligada al futbol, la moda y los looks llamativos.

Esta vez, la reacción fue mixta. Algunos usuarios la defendieron asegurando que se trata de una elección personal y que la modelo tiene derecho a vestir como quiera. Otros, en cambio, consideraron que el outfit pudo haberse cuidado más, especialmente por tratarse de una publicación relacionada con el apoyo a Paraguay.

A pesar de las críticas, el video también recibió numerosos mensajes positivos de seguidores que celebraron su regreso a la conversación mundialista.

¿Quién es Larissa Riquelme?

Larissa Riquelme es una modelo, conductora y comunicadora paraguaya que saltó a la fama internacional durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

En aquel torneo fue bautizada por medios internacionales como "La Novia del Mundial", luego de viralizarse varias imágenes suyas alentando a Paraguay. Su presencia en las tribunas y su estilo llamativo la convirtieron en una de las figuras más comentadas de aquella edición.

Desde entonces, Larissa ha trabajado en televisión, modelaje, redes sociales y también ha incursionado en el periodismo deportivo, manteniéndose como una de las personalidades paraguayas más reconocidas fuera de su país.

Larissa Riquelme - Redes sociales

Más de una década después de su salto a la fama, Larissa continúa siendo sinónimo de pasión paraguaya en los torneos internacionales.

Cada aparición suya genera comentarios, especialmente cuando se trata de apoyar a la Albirroja. Su estilo atrevido y su presencia mediática siguen provocando reacciones inmediatas entre quienes la admiran y quienes la critican.

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