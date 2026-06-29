¿Lo predijo? El mensaje que publicó Orlando Gill antes de convertirse en el héroe de Paraguay

Antes de enfrentar a Alemania, Orlando Gill dejó un mensaje que pasó casi desapercibido. Ahora, sus palabras cobran un significado muy especial.

Paraguay vive uno de los capítulos más memorables de su historia futbolística y uno de los grandes responsables tiene nombre y apellido: Orlando Gill.

El guardameta fue la figura indiscutible en la histórica eliminación de Alemania, una de las selecciones más poderosas del mundo, gracias a una sobresaliente actuación que terminó de consagrarse en la tanda de penales.

Sin embargo, además de sus atajadas, hubo otro detalle que llamó poderosamente la atención de los aficionados.

Días antes del encuentro, Gill publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que, tras la clasificación, muchos consideran una especie de presagio de lo que estaba por ocurrir.

El mensaje que hoy emociona a Paraguay

En la publicación, el arquero compartió una fotografía vistiendo la camiseta de la selección paraguaya y escribió:

"En Paraguay no nos rendimos nunca. Gran esfuerzo de todos." Acompañó esas palabras con otra frase aún más personal: "Mi familia, mi fortaleza."

Orlando Gill portero de Paraguay - Redes sociales

Tras la victoria sobre Alemania, la publicación comenzó a recibir una nueva ola de comentarios de aficionados que regresaron para felicitar al guardameta y destacar que nunca dejó de creer en el equipo.

Para muchos seguidores, aquellas palabras reflejaban perfectamente el espíritu con el que Paraguay afrontó uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

Nació un héroe

Paraguay protagonizó una auténtica hazaña al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final. Después de un intenso encuentro que terminó igualado 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga, el boleto a la siguiente ronda tuvo que definirse desde el punto penal.

Fue entonces cuando apareció la figura de Orlando Gill. El arquero mostró toda su personalidad bajo los tres palos y realizó intervenciones decisivas durante la tanda, convirtiéndose en el principal responsable de que la Albirroja avanzara a los octavos de final.

Cada atajada aumentaba la ilusión de los paraguayos, hasta que finalmente llegó el penal definitivo que selló una clasificación histórica frente a una selección cuatro veces campeona del mundo.

Las imágenes de Gill celebrando junto a sus compañeros rápidamente dieron la vuelta al mundo.

¿Quién es Orlando Gill?

Orlando Daniel Gill es uno de los jóvenes arqueros con mayor proyección del futbol paraguayo.

Nacido el 5 de junio de 2000, el guardameta comenzó su carrera profesional en Paraguay antes de consolidarse como una de las promesas más importantes de su posición.

Su seguridad bajo los tres palos, su excelente juego aéreo y sus reflejos llamaron la atención del futbol argentino, donde actualmente milita con el club San Lorenzo de Almagro.

En los últimos meses también logró ganarse un lugar dentro de la selección paraguaya, convirtiéndose en una de las apuestas del técnico Gustavo Alfaro para este Mundial 2026.

Su actuación frente a Alemania representa, hasta ahora, el momento más importante de su carrera.

Una clasificación que ya es histórica

La victoria sobre Alemania no solo significó avanzar de ronda. También representa una de las mayores hazañas del futbol paraguayo en una Copa del Mundo.

La Albirroja dejó fuera a una de las selecciones más exitosas del planeta, demostrando carácter, disciplina táctica y una enorme fortaleza mental durante los más de 120 minutos de juego.

El equipo nunca dejó de competir y encontró en Orlando Gill a su gran figura cuando más lo necesitaba.

Después del partido, el nombre del arquero se convirtió rápidamente en tendencia. Miles de aficionados comenzaron a compartir videos de sus atajadas, fotografías de la celebración y capturas de pantalla de la publicación que había realizado antes del encuentro.

Muchos usuarios escribieron que aquellas palabras parecían anticipar lo que ocurriría horas después.

Otros simplemente destacaron que el mensaje reflejaba la confianza que existía dentro del plantel antes de enfrentar a uno de los favoritos al título.

Aunque no puede afirmarse que se tratara de una premonición, para los aficionados paraguayos el texto terminó adquiriendo un significado especial.

Etiquetas