Neuer se despide de Alemania con un amargo récord en los Mundiales

La cifra resulta llamativa porque Neuer es considerado por muchos especialistas como uno de los mejores porteros de todos los tiempos.

El adiós de Manuel Neuer a la selección de Alemania llegó acompañado de una marca que difícilmente hubiera imaginado a lo largo de su exitosa carrera. Tras la eliminación de la Mannschaft frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el histórico guardameta cerró su etapa con el combinado nacional igualando el peor registro para un portero en la historia de las Copas del Mundo.

El tanto de Julio Enciso, de cabeza al minuto 42 en el partido disputado en Boston, significó mucho más que la ventaja para Paraguay. Con ese gol, Neuer llegó a 10 partidos consecutivos recibiendo al menos una anotación en Mundiales, igualando la marca del mexicano Antonio "La Tota" Carbajal, quien sufrió esa misma racha entre las ediciones de 1950 y 1962.

El arquero alemán acumuló este registro desde Rusia 2018 hasta el Mundial 2026, una estadística que contrasta con el extraordinario legado que construyó durante más de una década defendiendo la portería de Alemania.

Por detrás de ambos aparecen otros históricos como el sueco Thomas Ravelli, con nueve encuentros consecutivos recibiendo gol, mientras que el belga Jean-Marie Pfaff, el mexicano Jorge Campos y el húngaro Gyula Grosics registraron ocho cada uno.

Neuer es considerado como uno de los mejores porteros de todos los tiempos

La cifra resulta llamativa porque Neuer es considerado por muchos especialistas como uno de los mejores porteros de todos los tiempos. Su estilo revolucionó la posición gracias a su capacidad para actuar como líbero, salir del área con naturalidad y participar en la construcción del juego, convirtiéndose en un referente para toda una generación de guardametas.

Sin embargo, el destino quiso que su despedida quedara marcada por una estadística poco favorable y por la sorpresiva eliminación ante Paraguay en la tanda de penales.

Con el final del encuentro, Neuer también puso punto final a su trayectoria con la selección alemana. El experimentado arquero confirmó que esta fue su última participación en un gran torneo internacional con Alemania, cerrando una carrera en la que conquistó el Mundial de 2014 y se consolidó como una de las máximas leyendas del fútbol alemán y mundial.

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