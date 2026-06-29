¿Casualidad o destino? La predicción de Vozinha antes del histórico Argentina y Cabo Verde

Antes de que iniciara el Mundial 2026, Vozinha expresó un deseo que muchos tomaron como una simple ilusión. Semanas después, ese sueño se hizo realidad.

El Mundial 2026 no deja de regalar historias sorprendentes. Mientras las grandes potencias siguen su camino hacia el título, una de las selecciones que más ha cautivado a los aficionados es Cabo Verde, el pequeño país africano que logró clasificarse a la fase de eliminación directa en su debut mundialista.

Pero además de su histórica campaña, una curiosa declaración de su arquero, Vozinha, volvió a cobrar fuerza en las últimas horas y ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Mucho antes de conocer el cuadro de eliminación directa, el experimentado guardameta confesó cuál era el rival con el que soñaba enfrentarse. Ese rival era Argentina.

"Me encantaría jugar contra Leo"

En una entrevista concedida antes del inicio del torneo, Vozinha fue consultado sobre qué selección le gustaría enfrentar en caso de tener la oportunidad. Su respuesta fue inmediata.

"Sinceramente amaría jugar contra Leo y, quién sabe, intercambiar camisetas con él", comentó el arquero y reconoció la enorme admiración que siente por Lionel Messi, a quien considera una de las mayores figuras en la historia del futbol.

Incluso fue más allá cuando le preguntaron qué significaría detener un penal del capitán argentino.

"Eso sería demasiado. Sería un sueño hecho realidad", respondió entre sonrisas. En ese momento parecía una posibilidad remota. Hoy es una realidad.

El sueño terminó haciéndose realidad

Tras una sorprendente fase de grupos, Cabo Verde consiguió uno de los boletos a la ronda de eliminación directa.

La selección africana empató sin goles frente a España en su debut, igualó 2-2 contra Uruguay y volvió a sumar un empate 0-0 frente a Arabia Saudita.

Con esos resultados terminó como segunda de su grupo y consiguió una clasificación histórica para disputar los dieciseisavos de final. El destino terminó cruzándola con la selección de Argentina.

Así, las palabras que Vozinha había pronunciado semanas atrás comenzaron a compartirse masivamente en redes sociales. Muchos aficionados no tardaron en preguntarse si el arquero había tenido una especie de presentimiento.

¿Quién es Vozinha?

Detrás del curioso episodio se encuentra uno de los futbolistas más experimentados del torneo.

Vozinha, cuyo nombre completo es Josimar Dias, nació el 3 de junio de 1986 y es uno de los máximos referentes de la selección de Cabo Verde.

A lo largo de su carrera ha defendido clubes de Portugal y actualmente milita en el GD Chaves, equipo del futbol portugués.

Gracias a su liderazgo y experiencia, se convirtió en uno de los pilares del combinado africano durante las eliminatorias mundialistas y también en esta histórica participación.

A sus 40 años, está viviendo el momento más importante de su carrera deportiva.

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