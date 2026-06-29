 Predicción de Vozinha: ¿Casualidad o Destino con Argentina?
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Ivory Coast Ivory Coast Norway Norway --
30 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Universo Futbol

¿Casualidad o destino? La predicción de Vozinha antes del histórico Argentina y Cabo Verde

por Sandy Sandoval
Vozinha revive el fenómeno de Tim Payne., Redes sociales.
Vozinha revive el fenómeno de Tim Payne. / FOTO: Redes sociales.

Antes de que iniciara el Mundial 2026, Vozinha expresó un deseo que muchos tomaron como una simple ilusión. Semanas después, ese sueño se hizo realidad.

El Mundial 2026 no deja de regalar historias sorprendentes. Mientras las grandes potencias siguen su camino hacia el título, una de las selecciones que más ha cautivado a los aficionados es Cabo Verde, el pequeño país africano que logró clasificarse a la fase de eliminación directa en su debut mundialista.

Pero además de su histórica campaña, una curiosa declaración de su arquero, Vozinha, volvió a cobrar fuerza en las últimas horas y ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Mucho antes de conocer el cuadro de eliminación directa, el experimentado guardameta confesó cuál era el rival con el que soñaba enfrentarse. Ese rival era Argentina.

"Me encantaría jugar contra Leo"

En una entrevista concedida antes del inicio del torneo, Vozinha fue consultado sobre qué selección le gustaría enfrentar en caso de tener la oportunidad. Su respuesta fue inmediata.

"Sinceramente amaría jugar contra Leo y, quién sabe, intercambiar camisetas con él", comentó el arquero y reconoció la enorme admiración que siente por Lionel Messi, a quien considera una de las mayores figuras en la historia del futbol.

Incluso fue más allá cuando le preguntaron qué significaría detener un penal del capitán argentino.

"Eso sería demasiado. Sería un sueño hecho realidad", respondió entre sonrisas. En ese momento parecía una posibilidad remota. Hoy es una realidad.

El sueño terminó haciéndose realidad

Tras una sorprendente fase de grupos, Cabo Verde consiguió uno de los boletos a la ronda de eliminación directa.

La selección africana empató sin goles frente a España en su debut, igualó 2-2 contra Uruguay y volvió a sumar un empate 0-0 frente a Arabia Saudita.

Con esos resultados terminó como segunda de su grupo y consiguió una clasificación histórica para disputar los dieciseisavos de final. El destino terminó cruzándola con la selección de Argentina.

Así, las palabras que Vozinha había pronunciado semanas atrás comenzaron a compartirse masivamente en redes sociales. Muchos aficionados no tardaron en preguntarse si el arquero había tenido una especie de presentimiento.

¿Quién es Vozinha?

Detrás del curioso episodio se encuentra uno de los futbolistas más experimentados del torneo.

Vozinha, cuyo nombre completo es Josimar Dias, nació el 3 de junio de 1986 y es uno de los máximos referentes de la selección de Cabo Verde.

A lo largo de su carrera ha defendido clubes de Portugal y actualmente milita en el GD Chaves, equipo del futbol portugués.

Gracias a su liderazgo y experiencia, se convirtió en uno de los pilares del combinado africano durante las eliminatorias mundialistas y también en esta histórica participación.

A sus 40 años, está viviendo el momento más importante de su carrera deportiva.

Etiquetas
ArgentinaFútbolPredicciónCabo VerdeMundial 2026#ViralesMundial2026Vozinha

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver