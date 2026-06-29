EN VIVO. Minuto a minuto del Brasil vs. Japón

Sigue todas las incidencias del Brasil vs. Japón en actividad de los dieciseisavos de final.
Brasil y Japón se enfrentan este lunes en el NRG Stadium de Houston por un boleco a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un atractivo duelo correspondiente a los dieciseisavos de final. La Canarinha llega como favorita tras finalizar en el primer lugar del Grupo C con siete puntos, mientras que el conjunto asiático avanzó como segundo del Grupo F con cinco unidades, luego de completar una sólida fase de grupos.
La selección brasileña, máxima ganadora en la historia de los Mundiales con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), buscará hacer valer su tradición frente a un Japón que disputa su octava Copa del Mundo consecutiva y que tiene como mejor actuación los octavos de final, instancia alcanzada en cuatro ocasiones (2002, 2010, 2018 y 2022). El vencedor de esta llave se medirá en los octavos de final al ganador del compromiso entre Costa de Marfil y Noruega.
Minuto a minuto del Brasil vs. Japón
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
-
14/10Japan 3 - 2 Brazil
Friendlies | Finalizado
-
06/06Japan 0 - 1 Brazil
Friendlies | Finalizado
Últimos de Brazil
-
25/06Scotland 0 - 3 Brazil
World Cup | Finalizado
-
20/06Brazil 3 - 0 Haiti
World Cup | Finalizado
-
14/06Brazil 1 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
-
07/06Brazil 2 - 1 Egypt
Friendlies | Finalizado
-
31/05Brazil 6 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
Últimos de Japan
-
26/06Japan 1 - 1 Sweden
World Cup | Finalizado
-
21/06Tunisia 0 - 4 Japan
World Cup | Finalizado
-
14/06Netherlands 2 - 2 Japan
World Cup | Finalizado
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31/05Japan 1 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
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31/03England 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Alisson
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
- Bruno Guimarães
- Casemiro
- Lucas Paquetá
- Rayan
- Matheus Cunha
- Vinícius Júnior
- Zion Suzuki
- Takehiro Tomiyasu
- Shogo Taniguchi
- Hiroki Itō
- Ritsu Doan
- Kaishu Sano
- Daichi Kamada
- Keito Nakamura
- Junya Ito
- Daizen Maeda
- Ayase Ueda