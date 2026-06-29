 Resultado Brasil vs. Japón - 16avos de final Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Brazil Brazil Japan Japan --
29 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Brasil vs. Japón

por Christoper Chang
Brasil vs. Japón - Mundial 2026 - EFE
Brasil vs. Japón - Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE

Sigue todas las incidencias del Brasil vs. Japón en actividad de los dieciseisavos de final.

Brasil y Japón se enfrentan este lunes en el NRG Stadium de Houston por un boleco a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un atractivo duelo correspondiente a los dieciseisavos de final. La Canarinha llega como favorita tras finalizar en el primer lugar del Grupo C con siete puntos, mientras que el conjunto asiático avanzó como segundo del Grupo F con cinco unidades, luego de completar una sólida fase de grupos.

La selección brasileña, máxima ganadora en la historia de los Mundiales con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), buscará hacer valer su tradición frente a un Japón que disputa su octava Copa del Mundo consecutiva y que tiene como mejor actuación los octavos de final, instancia alcanzada en cuatro ocasiones (2002, 2010, 2018 y 2022). El vencedor de esta llave se medirá en los octavos de final al ganador del compromiso entre Costa de Marfil y Noruega.

Minuto a minuto del Brasil vs. Japón

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Brazil
Sistema: 4-3-3
Estado: No iniciado
-
29/06/2026 - 11:00
Japan
Sistema: 3-4-2-1
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Maurizio Mariani, Italy

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 14/10
    Japan
    Japan 3 - 2 Brazil
    Friendlies | Finalizado
  • 06/06
    Japan
    Japan 0 - 1 Brazil
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Brazil

  • 25/06
    Scotland
    Scotland 0 - 3 Brazil
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Brazil
    Brazil 3 - 0 Haiti
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Brazil
    Brazil 1 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Brazil
    Brazil 2 - 1 Egypt
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Brazil
    Brazil 6 - 2 Panama
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Japan

  • 26/06
    Japan
    Japan 1 - 1 Sweden
    World Cup | Finalizado
  • 21/06
    Tunisia
    Tunisia 0 - 4 Japan
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Netherlands
    Netherlands 2 - 2 Japan
    World Cup | Finalizado
  • 31/05
    Japan
    Japan 1 - 0 Iceland
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    England
    England 0 - 1 Japan
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Brazil
Japan
0
Sin datos
0

Alineaciones

Brazil
  • Alisson
  • Danilo
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Bruno Guimarães
  • Casemiro
  • Lucas Paquetá
  • Rayan
  • Matheus Cunha
  • Vinícius Júnior
Japan
  • Zion Suzuki
  • Takehiro Tomiyasu
  • Shogo Taniguchi
  • Hiroki Itō
  • Ritsu Doan
  • Kaishu Sano
  • Daichi Kamada
  • Keito Nakamura
  • Junya Ito
  • Daizen Maeda
  • Ayase Ueda
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