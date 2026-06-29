 EN VIVO: Minuto a minuto del Alemania vs. Paraguay
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En Vivo
01 Germany Germany Paraguay Paraguay 01
57:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
56
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Alemania vs. Paraguay en Mundial 2026

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del Alemania vs. Paraguay
Minuto a minuto del Alemania vs. Paraguay / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 20226.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 19 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.  

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Germany
Sistema: 4-4-2
Minuto: 56'
1 - 1
29/06/2026 - 14:30
Actualizar marcador
Paraguay
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Jalal Jayed, Morocco

Incidencias del partido

42'
goal
Gol de J. Enciso. Paraguay deja el marcador 0 - 1
46'
cambio
Cambio en Germany: F. Nmecha por L. Goretzka
54'
goal
Gol de K. Havertz. Germany deja el marcador 1 - 1
56'
cambio
Cambio en Paraguay: G. Avalos por G. Caballero

Goles

  • 42'
    Gol
    J. Enciso (0 - 1)
  • 54'
    Gol
    K. Havertz (1 - 1)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Germany

  • 25/06
    Ecuador
    Ecuador 2 - 1 Germany
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Germany
    Germany 2 - 1 Ivory Coast
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Germany
    Germany 7 - 1 Curacao
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    USA
    USA 1 - 2 Germany
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Germany
    Germany 4 - 0 Finland
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Paraguay

  • 26/06
    Paraguay
    Paraguay 0 - 0 Australia
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Turkey
    Turkey 0 - 1 Paraguay
    World Cup | Finalizado
  • 13/06
    USA
    USA 4 - 1 Paraguay
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Paraguay
    Paraguay 4 - 0 Nicaragua
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Morocco
    Morocco 2 - 1 Paraguay
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Germany
Paraguay
6
Tiros de esquina
2
14
Saques de banda
4
2
Tiros libres
12
3
Saques de meta
8
0
Penal
0
1
Cambio
1
92
Ataques
24
62
Ataques peligrosos
8
1
Remates al arco
3
5
Remates desviados
1
5
Remates totales
4
1
Remates a puerta
3
4
Remates fuera
0
1
Remates bloqueados
1
2
Remates dentro del área
4
3
Remates fuera del área
0
9
Faltas
2
3
Fuera de juego
0
78%
Posesión
22%
2
Atajadas
1
415
Pases totales
118
371
Pases precisos
70

Alineaciones

Germany
  • Manuel Neuer
  • Joshua Kimmich
  • Jonathan Tah
  • Antonio Rüdiger
  • Nathaniel Brown
  • Leroy Sané
  • Felix Nmecha
  • Aleksandar Pavlović
  • Florian Wirtz
  • Kai Havertz
  • Deniz Undav
Paraguay
  • Orlando Gill
  • Juan Cáceres
  • Gustavo Gómez
  • José Canale
  • Junior Alonso
  • Miguel Almirón
  • Damián Bobadilla
  • Andrés Cubas
  • Matías Galarza
  • Gabriel Ávalos
  • Julio Enciso
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