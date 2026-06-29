EN VIVO: Minuto a minuto del Alemania vs. Paraguay en Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 20226.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 19 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Germany Sistema: 4-4-2 Minuto: 56' 1 - 1 Actualizar marcador Paraguay Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Jalal Jayed, Morocco Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 42' Gol de J. Enciso. Paraguay deja el marcador 0 - 1 46' Cambio en Germany: F. Nmecha por L. Goretzka 54' Gol de K. Havertz. Germany deja el marcador 1 - 1 56' Cambio en Paraguay: G. Avalos por G. Caballero Goles 42' J. Enciso (0 - 1)

54' K. Havertz (1 - 1) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Germany 25/06 Ecuador 2 - 1 Germany

World Cup | Finalizado

20/06 Germany 2 - 1 Ivory Coast

World Cup | Finalizado

14/06 Germany 7 - 1 Curacao

World Cup | Finalizado

06/06 USA 1 - 2 Germany

Friendlies | Finalizado

31/05 Germany 4 - 0 Finland

Friendlies | Finalizado Últimos de Paraguay 26/06 Paraguay 0 - 0 Australia

World Cup | Finalizado

20/06 Turkey 0 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

13/06 USA 4 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

06/06 Paraguay 4 - 0 Nicaragua

Friendlies | Finalizado

31/03 Morocco 2 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Germany Paraguay 6 Tiros de esquina 2 14 Saques de banda 4 2 Tiros libres 12 3 Saques de meta 8 0 Penal 0 1 Cambio 1 92 Ataques 24 62 Ataques peligrosos 8 1 Remates al arco 3 5 Remates desviados 1 5 Remates totales 4 1 Remates a puerta 3 4 Remates fuera 0 1 Remates bloqueados 1 2 Remates dentro del área 4 3 Remates fuera del área 0 9 Faltas 2 3 Fuera de juego 0 78% Posesión 22% 2 Atajadas 1 415 Pases totales 118 371 Pases precisos 70 Alineaciones Germany Germany Manuel Neuer

Joshua Kimmich

Jonathan Tah

Antonio Rüdiger

Nathaniel Brown

Leroy Sané

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlović

Florian Wirtz

Kai Havertz

Deniz Undav Paraguay Paraguay Orlando Gill

Juan Cáceres

Gustavo Gómez

José Canale

Junior Alonso

Miguel Almirón

Damián Bobadilla

Andrés Cubas

Matías Galarza

Gabriel Ávalos

Julio Enciso

Etiquetas