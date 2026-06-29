EN VIVO: Minuto a minuto del Alemania vs. Paraguay en Mundial 2026

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 20226.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 19 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - 1/16-finals
Germany
Sistema: 4-4-2
Minuto: 56'
1 - 1
29/06/2026 - 14:30
Paraguay
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Jalal Jayed, Morocco
Incidencias del partido
42'
Gol de J. Enciso. Paraguay deja el marcador 0 - 1
46'
Cambio en Germany: F. Nmecha por L. Goretzka
54'
Gol de K. Havertz. Germany deja el marcador 1 - 1
56'
Cambio en Paraguay: G. Avalos por G. Caballero
Goles
-
42'J. Enciso (0 - 1)
-
54'K. Havertz (1 - 1)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Germany
-
25/06Ecuador 2 - 1 Germany
World Cup | Finalizado
-
20/06Germany 2 - 1 Ivory Coast
World Cup | Finalizado
-
14/06Germany 7 - 1 Curacao
World Cup | Finalizado
-
06/06USA 1 - 2 Germany
Friendlies | Finalizado
-
31/05Germany 4 - 0 Finland
Friendlies | Finalizado
Últimos de Paraguay
-
26/06Paraguay 0 - 0 Australia
World Cup | Finalizado
-
20/06Turkey 0 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
-
13/06USA 4 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
-
06/06Paraguay 4 - 0 Nicaragua
Friendlies | Finalizado
-
31/03Morocco 2 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Germany
Paraguay
6
Tiros de esquina
2
14
Saques de banda
4
2
Tiros libres
12
3
Saques de meta
8
0
Penal
0
1
Cambio
1
92
Ataques
24
62
Ataques peligrosos
8
1
Remates al arco
3
5
Remates desviados
1
5
Remates totales
4
1
Remates a puerta
3
4
Remates fuera
0
1
Remates bloqueados
1
2
Remates dentro del área
4
3
Remates fuera del área
0
9
Faltas
2
3
Fuera de juego
0
78%
Posesión
22%
2
Atajadas
1
415
Pases totales
118
371
Pases precisos
70
Alineaciones
Germany
- Manuel Neuer
- Joshua Kimmich
- Jonathan Tah
- Antonio Rüdiger
- Nathaniel Brown
- Leroy Sané
- Felix Nmecha
- Aleksandar Pavlović
- Florian Wirtz
- Kai Havertz
- Deniz Undav
Paraguay
- Orlando Gill
- Juan Cáceres
- Gustavo Gómez
- José Canale
- Junior Alonso
- Miguel Almirón
- Damián Bobadilla
- Andrés Cubas
- Matías Galarza
- Gabriel Ávalos
- Julio Enciso