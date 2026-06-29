La selección de Portugal se viste de luto antes de su partido de 16avos

La noticia golpeó al combinado luso mientras prepara el decisivo encuentro frente a Croacia.

La selección de Portugal atraviesa momentos de profundo dolor en plena concentración para disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Manuel Ribeiro de Carvalho, padre de Ricardo Carvalho, asistente técnico de Roberto Martínez, falleció a los 69 años, según confirmó la Federación Portuguesa de Fútbol.

La noticia golpeó al combinado luso mientras prepara el decisivo encuentro frente a Croacia, aunque Ricardo Carvalho permanecerá junto al equipo durante la competencia.

Antes del entrenamiento de este lunes en Palm Beach, Miami, jugadores, cuerpo técnico y miembros del 'staff' protagonizaron un emotivo minuto de silencio en memoria de Manuel Ribeiro de Carvalho. Posteriormente, los futbolistas y el cuerpo técnico abrazaron al exdefensor portugués en una muestra de apoyo durante este difícil momento.

A través de un comunicado oficial, la Federación Portuguesa de Fútbol expresó sus condolencias a Carvalho y a toda su familia, manifestando su solidaridad y deseándoles fortaleza para afrontar "esta pérdida irreparable".

¿Quién es Ricardo Carvalho?

Ricardo Carvalho es una de las grandes leyendas del fútbol portugués. Considerado uno de los mejores defensas centrales de su generación, actualmente forma parte del cuerpo técnico encabezado por Roberto Martínez como asistente de la selección de Portugal.

Durante su carrera brilló con el FC Porto, donde conquistó la Liga de Campeones de la UEFA, además de defender las camisetas del Chelsea de Inglaterra y del Real Madrid de España.

Con la selección portuguesa fue un referente durante más de una década, disputando múltiples Eurocopas y Copas del Mundo. También integró la generación que conquistó el histórico título de la Eurocopa 2016, el primer gran trofeo internacional en la historia del fútbol de Portugal.

Pese al duro momento personal que atraviesa, Ricardo Carvalho continúa al lado del equipo nacional, que buscará avanzar a los octavos de final cuando enfrente a Croacia en uno de los cruces más esperados del Mundial 2026.

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