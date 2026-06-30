Entre abucheos y renuncia: así recibió Corea del Sur a su selección tras su eliminación del Mundial 2026

El regreso de Corea del Sur estuvo lejos de ser tranquilo. Lo que se vivió en el aeropuerto reflejó el enojo de una afición que esperaba mucho más de su selección en el Mundial 2026.

La eliminación de la selección de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 continúa generando fuertes repercusiones dentro del país asiático. Lo que comenzó como una decepción deportiva terminó convirtiéndose en una crisis nacional que derivó en protestas de aficionados, la renuncia del director técnico Hong Myung-bo y una investigación ordenada por el propio presidente Lee Jae-myung.

El combinado surcoreano regresó este martes a su país tras despedirse prematuramente de la máxima competencia del futbol, pero lejos de encontrar apoyo, jugadores y cuerpo técnico fueron recibidos entre abucheos y muestras de descontento por parte de cientos de seguidores que esperaban su llegada en el Aeropuerto Internacional de Incheon.

Aficionados expresan su enojo en el aeropuerto

Las imágenes del regreso de la delegación se viralizaron rápidamente en redes sociales. En varios videos puede observarse a grupos de aficionados portando pancartas y lanzando abucheos contra los futbolistas y el cuerpo técnico, reflejando el profundo malestar por la actuación del equipo en el torneo.

Las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad para evitar incidentes mayores y acordonaron el trayecto de la selección, que abandonó el aeropuerto sin ofrecer declaraciones a la prensa.

La molestia de los seguidores ya se había manifestado desde días antes mediante fuertes críticas en redes sociales, pero el recibimiento confirmó el nivel de frustración que existe entre los aficionados surcoreanos.

Una eliminación que nadie esperaba

Corea del Sur inició su participación en el Grupo A con una victoria de 2-1 sobre República Checa, resultado que ilusionó a la afición con una posible clasificación.

Sin embargo, el panorama cambió por completo tras las derrotas consecutivas por marcador de 1-0 frente a México y Sudáfrica.

Con tres puntos, los asiáticos finalizaron terceros de su grupo y todavía mantenían esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo. No obstante, otros resultados terminaron por dejarlos en la décima posición entre los 12 equipos que aspiraban a esos boletos, insuficiente para continuar en la competencia.

La eliminación representó un duro golpe para un país acostumbrado a competir de manera constante en las Copas del Mundo y que aspiraba a superar la fase de grupos.

Hong Myung-bo presenta su renuncia

La presión aumentó considerablemente tras consumarse la eliminación y, apenas un día después, Hong Myung-bo anunció su salida como seleccionador nacional, asumiendo completamente la responsabilidad por el fracaso.

Antes de abandonar la concentración del equipo, el estratega ofreció un mensaje dirigido a la afición.

"Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todos los surcoreanos que aman y apoyan a nuestra selección. Hoy anuncio que dejo mi cargo como entrenador nacional. Como director técnico, ninguna explicación puede sustituir el resultado final. No logré el resultado que nuestro pueblo esperaba. Toda la responsabilidad es mía", expresó.

Hong Myung-bo - Foto EFE

El entrenador, de 57 años, aseguró además que continuará apoyando al futbol surcoreano desde cualquier ámbito, aunque consideró que lo mejor era dar un paso al costado para permitir una reestructuración.

Su segunda etapa al frente de la selección terminó de manera similar a la primera, ya que también dirigió al equipo durante el Mundial de Brasil 2014, donde Corea del Sur tampoco logró superar la fase de grupos.

El presidente ordena investigar el fracaso

La crisis alcanzó incluso al gobierno surcoreano. El presidente Lee Jae-myung manifestó públicamente su decepción por el desempeño del equipo y anunció una investigación para esclarecer las causas del fracaso.

El mandatario solicitó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo revisar el funcionamiento de la Federación Surcoreana de Futbol (KFA), organismo que ya había recibido cuestionamientos por el proceso mediante el cual Hong Myung-bo fue designado entrenador en julio de 2024.

En sus declaraciones, Lee aseguró que las decisiones tomadas dentro del futbol nacional deben basarse en la capacidad y no en intereses particulares, por lo que pidió implementar cambios profundos en la administración deportiva para recuperar la confianza de la afición.

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