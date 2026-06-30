Afición mexicana realiza serenata afuera del hotel de Ecuador

Seguidores de la Selección Mexicana realizaron una serenata frente al hotel donde se hospeda Ecuador, en la previa del partido que ambos equipos disputarán por los dieciseisavos de final.

La previa del enfrentamiento entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 estuvo marcada por un episodio protagonizado por un grupo de aficionados mexicanos, quienes realizaron una serenata en las inmediaciones del hotel de concentración de la selección ecuatoriana, ubicado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. A pocas horas del decisivo encuentro, decenas de seguidores se reunieron con la intención de generar un ambiente festivo, aunque también de interrumpir el descanso del conjunto sudamericano.

Los aficionados utilizaron megáfonos, cubetas, bocinas instaladas en automóviles y motocicletas, además de cánticos constantes, para hacer el mayor ruido posible frente al inmueble. La concentración comenzó durante la noche y se extendió hasta poco después de la 1:00 de la madrugada del martes 30 de junio. A pesar de la presencia de elementos de seguridad en la avenida Javier Barros Sierra, los seguidores permanecieron a escasa distancia del hotel durante buena parte de la actividad.

México y Ecuador se enfrentan por un boleto a octavos

La escena fue captada por numerosos asistentes y compartida en redes sociales, donde los videos se difundieron rápidamente y generaron una amplia conversación entre los aficionados al futbol. Mientras algunos consideraron la serenata como parte de la pasión que despierta un Mundial y una tradición frecuente en este tipo de competencias, otros cuestionaron si este tipo de acciones afectan el espíritu deportivo al intentar alterar el descanso del equipo rival. La movilización concluyó cuando arribaron más elementos de la policía capitalina para reforzar la vigilancia en la zona.

En el plano deportivo, México y Ecuador disputarán un compromiso determinante este martes 30 de junio a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Azteca. El equipo que consiga la victoria avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, instancia que también se celebrará en la capital mexicana el próximo 5 de julio. Con ambos conjuntos conscientes de lo que está en juego, la expectativa es máxima para un duelo que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

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