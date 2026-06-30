 Bernardo Silva: Fichaje Real Madrid y Enfoque en Mundial
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Bernardo Silva habla de su fichaje por el Real Madrid, pero centra todo en el Mundial con Portugal

por Amilcar Avila
Bernardo Silva durante una conferencia de prensa en el Mundial 2026., EFE
Bernardo Silva durante una conferencia de prensa en el Mundial 2026. / FOTO: EFE

El portugués aseguró que su prioridad es la selección en el Mundial 2026 y reconoció a Luka Modric como una de sus principales inspiraciones.

El portugués Bernardo Silva, ya exjugador del Manchester City, afirmó este martes que está muy contento por su fichaje por el Real Madrid, aunque insistió en que su prioridad inmediata es la selección de Portugal en el Mundial 2026.

"Estoy muy contento con mi mudanza (al Real Madrid), pero estoy muy enfocado en la selección. Las próximas semanas serán para el país y para ayudar a nuestro equipo al máximo", declaró el extremo en una rueda de prensa desde la concentración del combinado luso en Florida.

El Real Madrid oficializó el pasado 17 de junio la incorporación del jugador de 31 años, procedente del Manchester City. Sin embargo, Silva aún no se había pronunciado públicamente sobre su llegada al conjunto blanco hasta esta concentración con Portugal.

El atacante también se refirió a Luka Modric, exjugador del Real Madrid, a quien señaló como una de sus principales referencias en el fútbol mundial.

"Luka Modric es una inspiración para mí. Tuve la suerte de jugar contra él muchas veces y le pedí su camiseta en un partido del Manchester City contra el Real Madrid. Es una de las camisetas más especiales que tengo. Le deseo lo mejor, pero no ese día", afirmó en referencia al cruce entre Portugal y Croacia en los dieciseisavos de final.

Silva no atraviesa su mejor momento en la selección. En el debut fue sustituido al descanso tras una actuación discreta, en el segundo partido ingresó desde el banquillo con el encuentro ya decidido y en el último duelo ante Colombia no sumó minutos.

Aun así, el jugador subrayó que su objetivo es aportar al grupo en cualquier rol y recalcó que la meta de Portugal es conquistar el Mundial.

Con información de EFE

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Bernardo Silva, en el centro de las críticas tras el debut de Portugal. - EFE.
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