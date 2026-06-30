 Matemático alemán erró su predicción del Mundial 2026
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El matemático que acertó tres Mundiales seguidos se estrelló en 2026

por Christoper Chang
Trofeo del Mundial de la FIFA - FIFA
Trofeo del Mundial de la FIFA / FOTO: FIFA

Tras acertar a los campeones de los últimos tres Mundiales, el matemático alemán Joachim Klement vio cómo su modelo colapsó en 2026 con inesperadas eliminaciones.

Las predicciones y el fútbol rara vez van de la mano. Aunque la estadística y los modelos matemáticos han ganado protagonismo en el análisis deportivo, la Copa del Mundo 2026 sigue demostrando que ningún algoritmo puede controlar la esencia impredecible del deporte. Un claro ejemplo es el del matemático alemán Joachim Klement, quien había ganado notoriedad tras acertar a los campeones de los Mundiales de 2014, 2018 y 2022 mediante un modelo basado en variables económicas, demográficas y deportivas.

Con esos antecedentes, Klement volvió a captar la atención antes del Mundial de 2026 al pronosticar que la selección de Países Bajos levantaría el trofeo. Su modelo incluso proyectaba que el conjunto neerlandés superaría a España en las semifinales y derrotaría a Portugal en la gran final. Además, anticipó otras sorpresas, como una supuesta eliminación de Brasil a manos de Japón. Sin embargo, el desarrollo del torneo tomó un rumbo completamente distinto al previsto por el matemático.

De los tentáculos de Paul al algoritmo de la IA, el cambio en las predicciones

De los tentáculos de un pulpo, Paul, hemos pasado a los algoritmos de la IA (Inteligencia Artificial), superando el uso impulsivo de las apuestas deportivas para determinar históricamente al ganador de un Mundial, en un grupo de selecciones favoritas que hasta los aficionados más acérrimos darían por bueno.

El matemático alemán erró en sus pronósticos del Mundial 2026

La principal predicción se vino abajo en los dieciseisavos de final, cuando Países Bajos quedó eliminado por Marruecos en una dramática tanda de penales. Con ese resultado, el sistema que había sido considerado un caso de éxito perdió toda posibilidad de volver a acertar. Del mismo modo, Brasil terminó imponiéndose a Japón, dejando sin fundamento otra de las proyecciones más llamativas del modelo elaborado por Klement.

El fracaso de estas predicciones volvió a demostrar que el fútbol conserva un componente de incertidumbre imposible de eliminar. Más allá de los datos, los rankings o las probabilidades, cada partido se define por factores que ningún modelo puede medir por completo, como el estado anímico, las decisiones dentro del campo o los momentos de inspiración de los jugadores.

Incluso la figura de Neymar reaccionó con ironía a una de las predicciones fallidas, invitando al matemático a "probar suerte en el próximo Mundial", un comentario que reflejó cómo la realidad terminó superando, una vez más, a las matemáticas.

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