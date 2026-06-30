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28/06 13:00 HS
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Federación de Ecuador acciona tras la “serenata” de aficionados mexicanos

por Oliver Paniagua
Federación de Ecuador presenta reclamo por la &quot;serenata&quot; de aficionados mexicanos., Captura de pantalla video de X.
Federación de Ecuador presenta reclamo por la "serenata" de aficionados mexicanos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

El duelo entre México y Ecuador definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los octavos de final, en uno de los partidos más esperados de la jornada.

A pocas horas del decisivo encuentro entre México y Ecuador por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expresó su inconformidad por los incidentes registrados durante la noche del lunes en las afueras del hotel donde se hospeda su selección en la Ciudad de México.

Un grupo de aficionados mexicanos se reunió frente al hotel The Westin Santa Fe para realizar una ruidosa "serenata" con el objetivo de interrumpir el descanso del equipo ecuatoriano. De acuerdo con diversos reportes, los seguidores utilizaron tambores, aceleraron motocicletas, hicieron sonar constantemente los claxon de sus vehículos e incluso lanzaron botellas, buscando afectar la preparación de los dirigidos por Ecuador antes del compromiso.

La acción generó críticas en redes sociales tanto de aficionados mexicanos como ecuatorianos, quienes cuestionaron este tipo de prácticas en un torneo que promueve el juego limpio. Horas después, la FEF emitió un comunicado oficial en el que confirmó haber presentado un reclamo ante la FIFA.

Sobre algunas acciones extrafutbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar", señaló el organismo.

Piden reforzar medidas de seguridad 

Además del reclamo, la federación hizo un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad y garantizar la integridad de los futbolistas, el cuerpo técnico y los aficionados ecuatorianos durante el desarrollo del torneo.

En su mensaje, la FEF dejó claro que la respuesta del equipo llegará únicamente dentro del terreno de juego, al asegurar que Ecuador responderá "en la cancha" a lo que calificó como acciones antideportivas.

El episodio ha provocado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que este tipo de "serenatas" forman parte del folclore futbolístico y son habituales en competiciones como la Copa Libertadores, otros sostienen que estas prácticas no tienen cabida en una Copa del Mundo y contradicen los valores de respeto y deportividad que promueve la FIFA.

El duelo entre México y Ecuador definirá cuál de las dos selecciones avanzará a los octavos de final, en uno de los partidos más esperados de la jornada.

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