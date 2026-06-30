De Galilea Montijo a Belinda: las famosas mexicanas que conquistaron el corazón de futbolistas

Varias celebridades mexicanas encontraron el amor con figuras del futbol. Algunas relaciones terminaron en matrimonio, otras en escándalo y varias aún son recordadas por los aficionados.

Los romances entre artistas y futbolistas siempre han despertado un enorme interés entre los aficionados al espectáculo y al deporte. Mientras ellos brillaban en las canchas defendiendo los colores de la Selección de México o de importantes clubes, ellas dominaban la televisión, la música y el cine.

A lo largo de las últimas décadas, varias famosas mexicanas protagonizaron relaciones sentimentales con algunos de los futbolistas más reconocidos de México. Algunas historias terminaron en matrimonio, otras apenas duraron unos meses, pero todas acapararon titulares y se convirtieron en tema de conversación.

Con el Mundial 2026 como escenario y el renovado interés por las figuras del futbol mexicano, estos romances vuelven a cobrar protagonismo.

Belinda y Giovani dos Santos

Antes de sus mediáticos romances con Christian Nodal y posteriormente con Gonzalo Hevia Baillères, Belinda fue vinculada sentimentalmente con Giovani dos Santos.

La cantante y el entonces joven talento de la Selección de México fueron fotografiados juntos en diversas ocasiones durante los primeros años de la década de 2010. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las imágenes de ambos alimentaron durante meses las especulaciones.

El romance terminó discretamente y cada uno continuó con su carrera profesional.

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco

Una de las parejas más mediáticas de principios de los años 2000 fue la formada por Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco.

Durante aproximadamente tres años, la conductora de televisión y el entonces capitán de la Selección de México fueron una de las parejas favoritas de la prensa del espectáculo.

Su relación estuvo marcada por constantes apariciones públicas y rumores sobre una posible boda, aunque finalmente el romance llegó a su fin. Años después ambos han hablado con respeto sobre aquella etapa de sus vidas.

Dulce María y Guillermo "Memo" Ochoa

La exintegrante de RBD también vivió un romance con el guardameta Guillermo Ochoa cuando ambos atravesaban uno de los momentos más exitosos de sus respectivas carreras.

La relación fue breve pero muy seguida por la prensa, ya que ambos eran considerados dos de las figuras juveniles más populares de México.

Diversos medios señalaron que la distancia y los compromisos laborales terminaron por separar a la pareja.

Camila Sodi y Javier "Chicharito" Hernández

En 2017, Camila Sodi y Javier Hernández sorprendieron al aparecer juntos durante un viaje por París.

Las fotografías de ambos recorrieron el mundo y confirmaron los rumores de una relación que llevaba varias semanas gestándose. Sin embargo, el romance duró apenas unos meses antes de que ambos decidieran seguir caminos separados.

Kate del Castillo y Luis García

Sin duda, una de las historias más conocidas fue la protagonizada por la actriz Kate del Castillo y el exseleccionado nacional Luis García.

La pareja contrajo matrimonio en 2001, pero la relación terminó pocos años después.

Tras el divorcio, Kate reveló públicamente haber sufrido violencia física y psicológica durante el matrimonio, declaraciones que generaron una enorme controversia en México y marcaron uno de los episodios más delicados dentro de la lista de romances entre celebridades y futbolistas.

Daniela Castro y Jorge Campos

La actriz Daniela Castro sostuvo un noviazgo con el legendario portero Jorge Campos durante la década de los noventa.

En distintas entrevistas, la actriz ha recordado aquella relación con cariño, señalando que ambos compartieron cerca de dos años juntos antes de poner fin al romance.

Aunque mantuvieron un perfil mucho más discreto que otras parejas, fueron muy populares entre los seguidores del espectáculo.

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