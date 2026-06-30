¿Quién es Isabel Haugseng Johansen? La actual pareja del goleador de Noruega, Erling Haaland

Isabel Haugseng Johansen, su pareja desde hace varios años, se convirtió en un fenómeno en redes sociales gracias a su historia de amor, su pasado como futbolista y su discreta vida familiar.

Erling Haaland se ha consolidado como una de las grandes figuras del Mundial 2026 gracias a sus actuaciones con la selección de Noruega. Sin embargo, mientras el delantero del Manchester City roba los reflectores dentro del terreno de juego, en las tribunas hay otra protagonista que ha despertado la curiosidad de miles de aficionados: su pareja, Isabel Haugseng Johansen.

Aunque ambos han procurado mantener su vida privada lejos de los medios, la presencia constante de Isabel apoyando a Haaland durante el torneo y las fotografías que ha compartido desde Estados Unidos provocaron un auténtico furor en redes sociales, donde su popularidad continúa creciendo.

De compañera de club a compañera de vida

La historia de amor entre Isabel Haugseng Johansen y Erling Haaland comenzó mucho antes de que el delantero se convirtiera en una de las máximas estrellas del futbol mundial.

Ambos crecieron en Bryne, una pequeña ciudad del suroeste de Noruega, y compartieron una misma pasión desde la infancia: el fútbol. Los dos se formaron en el Bryne FK, institución donde dieron sus primeros pasos deportivos. Mientras Haaland destacaba en las categorías masculinas, Isabel integraba las divisiones femeninas del club.

Isabel Haugseng - Redes sociales de Isabel Haugseng

Con el paso de los años la amistad evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental que, según distintos reportes, inició formalmente en 2021 y que ha permanecido alejada del foco mediático.

Fue Isabel quien dio el primer paso

Uno de los detalles que más llamó la atención de los aficionados fue la confesión que hizo el propio Haaland sobre el inicio de su romance.

En una entrevista concedida a la televisión pública noruega, el atacante reveló que fue Isabel quien tomó la iniciativa y le escribió primero.

"Ella me envió un mensaje. Jugaba en el mismo club que yo. Fue ella quien dio el primer paso", recordó el goleador, una anécdota que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Una vida lejos de los reflectores

A diferencia de otras parejas de futbolistas, Isabel ha optado por un perfil discreto. Tras la pandemia de COVID-19 decidió dejar el futbol competitivo y comenzó estudios relacionados con Nutrición, además de enfocarse en nuevos proyectos personales.

En junio de 2026 alcanzó otro logro importante al protagonizar por primera vez la portada de la revista noruega KK Magazine, una experiencia que compartió emocionada con sus seguidores en redes sociales.

La pareja recibió a su primer hijo en diciembre de 2024. Aunque algunos medios han difundido el supuesto nombre del pequeño, ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente, ya que ambos mantienen una estricta política de privacidad respecto a su familia.

Desde entonces, Isabel se ha convertido en una presencia habitual en los partidos importantes de Haaland, acompañándolo tanto con el Manchester City como con la selección de Noruega.

El Mundial 2026 disparó su popularidad

El Mundial 2026 marcó un antes y un después para Isabel Haugseng Johansen. Tras el debut de Noruega, compartió imágenes junto a Haaland recorriendo algunos de los sitios más emblemáticos de Nueva York, incluyendo Times Square, publicaciones que acumularon cientos de miles de reacciones.

Su cuenta de Instagram también experimentó un importante crecimiento y actualmente reúne cientos de miles de seguidores interesados tanto en su estilo de vida como en las postales familiares y los momentos que comparte junto al delantero noruego.

Mientras Haaland continúa siendo una de las grandes figuras del campeonato, Isabel Haugseng Johansen demuestra que, sin buscar protagonismo, también se ha convertido en uno de los rostros más comentados del Mundial 2026.

Etiquetas