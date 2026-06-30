¿Quién es Ismael Saibari? El futbolista que llevó a Marruecos a octavos de final

El héroe de Marruecos que pasó de ser rechazado por su físico a brillar en el Mundial 2026.

Ismael Saibari se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. El delantero de Marruecos fue decisivo al convertir el penal que eliminó a Países Bajos y clasificó a los Leones del Atlas a los octavos de final, confirmando el extraordinario momento que atraviesa tanto con su selección como a nivel de clubes.

Pero detrás de sus goles existe una historia de superación que comenzó mucho antes de pisar un estadio mundialista.

Saibari enfrentó dificultades

Nacido en España y criado en Bélgica, Saibari enfrentó importantes dificultades desde sus primeros años de vida. Una malformación congénita en los pies le impidió caminar con normalidad hasta los dos años, obligándolo a someterse a un prolongado tratamiento ortopédico.

Cuando finalmente pudo desarrollar su carrera en el fútbol, apareció un nuevo obstáculo. A los 14 años fue descartado por el Anderlecht apenas un día antes del inicio de la temporada. El motivo, según recordó el propio futbolista, fue su físico.

Me dijeron que estaba gordo. Eso fue realmente doloroso", confesó en una entrevista al recordar el momento en que el club belga decidió dejarlo libre.

El jugador más valioso

Lejos de rendirse, encontró una nueva oportunidad en las categorías juveniles del Genk antes de incorporarse al PSV Eindhoven, donde terminó explotando todo su potencial.

Con el conjunto neerlandés se consolidó como una de las grandes figuras de la Eredivisie. En la temporada 2025-2026 registró 19 goles y nueve asistencias en 37 partidos oficiales, rendimiento que le permitió ser elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del campeonato y despertar el interés de varios gigantes europeos.

Su crecimiento también se trasladó a la selección de Marruecos. Tras conquistar la Copa Africana Sub-23 y formar parte del equipo que ganó la Copa Africana de Naciones 2025, Saibari llegó al Mundial como una de las principales cartas ofensivas del conjunto africano.

En la Copa del Mundo ha respondido con actuaciones decisivas. Marcó tres goles durante la fase de grupos y asumió la responsabilidad del penal definitivo frente a Países Bajos, sellando una clasificación histórica para Marruecos.

A sus 25 años y con más de 50 goles como profesional, Ismael Saibari representa una de las grandes historias de resiliencia del fútbol actual. El niño que fue rechazado por su físico hoy es una de las estrellas del Mundial 2026 y el nuevo referente de los Leones del Atlas.

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