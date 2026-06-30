El jugador que está siendo acusado de fetiche sexual racista

Lo que parecía un fichaje prometedor, ahora está rodeado de una polémica que ha sacudido al fútbol europeo.

El nombre del jugador Matteo Ruggeri, defensor italiano del Atlético de Madrid, se convirtió en tendencia. Lo anterior, luego de que fuera señalado por presuntamente pagar a mujeres a cambio de recibir audios con contenido racista, blasfemo y de carácter sexual.

Las acusaciones, que comenzaron a viralizarse en las últimas horas, han provocado una ola de reacciones entre aficionados y medios deportivos, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la autenticidad de las pruebas difundidas. De acuerdo con la información difundida inicialmente por el portal Gamereactor, el caso salió a la luz a través de un adelanto publicado por Fabrizio Corona, personaje conocido en Italia por sus exclusivas relacionadas con celebridades.

En el material aparece una mujer asegurando que Ruggeri le habría ofrecido alrededor de 150 euros a cambio de enviar mensajes de voz pronunciando insultos racistas dirigidos contra personas negras y expresiones blasfemas con un tono sensual. Según el mismo testimonio, una vez recibidos esos audios, el futbolista enviaba grabaciones de contenido sexual como respuesta.

Sin embargo, estas afirmaciones permanecen únicamente como acusaciones públicas y, hasta el momento, no han sido verificadas de manera independiente ni existe una resolución judicial relacionada con el caso. La polémica no tardó en extenderse por las redes sociales, donde algunos aficionados del Atlético de Madrid incluso solicitaron que el club tomara medidas inmediatas contra el jugador.

Más del jugador

Pese al revuelo mediático, ni Ruggeri ni la institución española han emitido un comunicado oficial para responder a las denuncias. Cabe destacar que, otro aspecto que ha generado controversia es el origen de la información.

Fabrizio Corona fue condenado años atrás en Italia por delitos relacionados con extorsión y difusión de material comprometedor sobre figuras públicas, motivo por el cual diversos medios han pedido cautela al abordar estas acusaciones hasta que puedan comprobar.

Mientras tanto, el futuro deportivo de Matteo Ruggeri también permanece bajo la lupa actualmente. Diversos reportes apuntan a que el lateral italiano podría abandonar el Atlético de Madrid durante el mercado de fichajes, ya que clubes de la Serie A, como la Roma, han mostrado interés en incorporarlo.

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