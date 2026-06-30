Karely Ruiz presume su nueva imagen y se suma a la fiebre por la Selección de México

Karely Ruiz reapareció con la camiseta del Tri y encendió las redes con un mensaje de apoyo a México, días después de mostrar el resultado de su reciente cirugía estética.

Karely Ruiz volvió a acaparar la atención en redes sociales al compartir una historia de Instagram en la que aparece luciendo la camiseta de la Selección Mexicana y un tradicional sombrero de charro para expresar su apoyo al Tri durante el Mundial 2026.

La creadora de contenido, quien recientemente reveló el resultado de una nueva cirugía estética en el pecho, aprovechó el ambiente mundialista para enviar un mensaje de aliento al combinado nacional, publicación que rápidamente comenzó a viralizarse entre sus millones de seguidores.

Con una nueva imagen y el apoyo a la Selección de México

En la fotografía compartida por Karely Ruiz se le observa vistiendo el uniforme verde de la Selección de México mientras posa sonriente con un sombrero de charro.

La influencer acompañó la publicación con el mensaje: "Alch hoy se gana!!!" y posteriormente agregó: "Si gana México ya sabennnn... ¿jalan?", una frase que generó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes respondieron con entusiasmo y compartieron la historia en distintas plataformas.

Karely Ruiz - Redes sociales

La publicación llegó justo cuando la afición mexicana vive con intensidad la fase de eliminación directa del Mundial 2026, por lo que muchos usuarios interpretaron el mensaje como una muestra más del respaldo de la influencer hacia el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Reaparece tras mostrar el resultado de su cirugía

La publicación también llamó la atención porque se produjo apenas unos días después de que Karely Ruiz mostrara públicamente el resultado de la cirugía estética a la que se sometió recientemente.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la influencer explicó que decidió modificar el tamaño de sus implantes como parte de una transformación personal.

"Por fin pude mostrarles el resultado. Ya no más bubsss hasta el ombligo, estoy tan feliz con mi resultado. ¿Qué opinan?", escribió junto a la grabación que acumuló miles de reproducciones y comentarios.

La creadora de contenido explicó que el procedimiento formaba parte de una etapa importante en su vida, ya que buscaba sentirse más cómoda consigo misma y cerrar un ciclo personal.

Una decisión personal

Desde que anunció la intervención estética, Karely Ruiz recibió cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, aunque también surgieron diversas opiniones sobre su decisión.

La influencer dejó claro que el cambio no obedecía únicamente a una cuestión física, sino también emocional, pues consideró que era el momento adecuado para realizar una modificación que llevaba tiempo contemplando.

Incluso explicó que aún continúa en proceso de recuperación y que los resultados definitivos podrán apreciarse conforme avance el tiempo de cicatrización.

Una de las influencers más populares de México

Con más de 10 millones de seguidores en Instagram y una de las comunidades digitales más grandes del país, Karely Ruiz continúa siendo una de las figuras más influyentes del entretenimiento en redes sociales.

Además de compartir contenido relacionado con su vida cotidiana, también suele publicar fotografías de sus viajes, colaboraciones, sesiones fotográficas y mensajes dirigidos a sus seguidores, quienes siguen de cerca cada una de sus publicaciones.

Su constante interacción con los aficionados al futbol tampoco es nueva. En distintas ocasiones ha manifestado su apoyo a la Selección de México durante competencias internacionales, por lo que su más reciente publicación volvió a captar la atención en plena fiebre mundialista.

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