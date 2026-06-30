Los mejores memes del partido México vs. Ecuador

El nuevo formato hizo realidad el “quinto partido”: los memes se vuelven virales

La clasificación de México a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 no solo desató la euforia en el Estadio Ciudad de México, sino también una auténtica avalancha de memes en las redes sociales.

El equipo dirigido por Javier Aguirre venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones al minuto 22 y Raúl Jiménez al 31, resultado que selló la eliminación del conjunto sudamericano y aseguró el boleto del Tri a la siguiente ronda del torneo.

Los mejores memes

Como suele ocurrir en los partidos de gran repercusión, los aficionados reaccionaron de inmediato en plataformas como X, Facebook e Instagram, donde las burlas, los comentarios ingeniosos y los memes dominaron la conversación durante y después del encuentro.

Uno de los temas más comentados fue el regreso de México a los octavos de final, una instancia que históricamente ha sido su techo en anteriores ediciones del torneo. Sin embargo, debido al nuevo formato de la competición, numerosos usuarios bromearon con que el ansiado "quinto partido" finalmente llegó, aunque ahora corresponde a la fase de octavos de final y no representa un avance más allá de lo habitual.

Las publicaciones también estuvieron dirigidas a Ecuador, cuya eliminación generó numerosas bromas entre los seguidores mexicanos, mientras que otros internautas destacaron el gran ambiente vivido en el Estadio Ciudad de México.

Presencia de varias celebridades en las gradas

Otro aspecto que llamó la atención fue la presencia de varias celebridades en las gradas. Belinda, Alejandro Speitzer, Ángela Aguilar, Christian Nodal, integrantes de la familia Aguilar y la cantante María José fueron captados disfrutando del encuentro, convirtiéndose también en protagonistas de los memes y comentarios que inundaron las redes sociales tras la victoria del Tri.

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