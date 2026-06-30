Mbappé hace historia: deja atrás a Klose y va por Messi

Además, Mbappé se convirtió en el máximo goleador en partidos de eliminación directa en toda la historia de la competición.

Kylian Mbappé volvió a firmar una actuación determinante con un doblete ante Suecia en la victoria de Francia por 3-0 en los dieciseisavos de final del torneo internacional de selecciones, un partido que refuerza su condición de protagonista absoluto del certamen.

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Con estos dos goles, el delantero francés alcanzó los 18 tantos en la tabla histórica de la competición, superando a Miroslav Klose y colocándose en el segundo lugar de todos los tiempos. Por encima de él únicamente aparece Lionel Messi, quien lidera con 19 goles, quedando Mbappé a solo una anotación del récord absoluto.

En paralelo, el atacante francés también alcanzó los 6 goles en el torneo 2026, cifra con la que iguala a Messi como máximos goleadores de la presente edición, en una disputa directa por el liderato ofensivo del campeonato.

El perfil decisivo de Mbappé

El partido ante Suecia volvió a confirmar el perfil decisivo de Mbappé en escenarios de máxima exigencia. El delantero de 28 años no depende de grandes espacios para marcar diferencias: su aceleración en distancias cortas, su lectura del fuera de juego y su capacidad de definición en situaciones ajustadas lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

El segundo gol del encuentro llegó en el minuto 74, cuando Mbappé atacó la espalda de la defensa, rompió la última línea con velocidad y definió con serenidad hacia la escuadra. Una acción que resume su actualidad: potencia, inteligencia táctica y precisión en la finalización.

En lo que va del torneo 2026, el francés ya acumula tres dobletes en apenas cuatro partidos, manteniendo una regularidad goleadora que lo posiciona como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato. En cada encuentro, Mbappé ha dejado su huella, ya sea anotando o participando directamente en acciones ofensivas clave.

Mbappé es el máximo goleador en partidos de eliminación directa

Además, Mbappé se convirtió en el máximo goleador en partidos de eliminación directa en toda la historia de la competición, un dato que refuerza su impacto en los encuentros de mayor presión y relevancia.

Francia continúa su camino en el torneo y enfrentará a Paraguay en los octavos de final. En caso de avanzar, se medirá en cuartos ante el ganador del duelo entre Marruecos y Canadá, con Mbappé como principal referente ofensivo y pieza clave en la aspiración del equipo.

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