El Mundial 2026 ya deja sus primeras víctimas: técnicos caídos y dirigentes bajo presión

Tres seleccionadores han abandonado sus cargos tras la eliminación de sus equipos, Túnez destituyó a su entrenador durante el torneo y las consecuencias también alcanzaron a las dirigencias de Corea del Sur y Arabia Saudita, en un arranque de Mundial marcado por la inestabilidad.

El Mundial 2026 apenas avanza en su fase inicial y ya comienza a dejar sus primeras consecuencias fuera del terreno de juego. Eliminaciones tempranas, resultados por debajo de las expectativas y decisiones inmediatas han provocado una cadena de cambios en banquillos y estructuras dirigenciales, confirmando que la máxima cita del futbol también funciona como un acelerador de crisis deportivas.

En el plano de los entrenadores, tres selecciones han visto terminar sus procesos técnicos tras quedar fuera del torneo.

Escocia, Corea del Sur y Chequia iniciarán nuevas etapas luego de que sus respectivos seleccionadores presentaran su renuncia tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, en decisiones que reflejan el alto costo que suele tener un fracaso mundialista.

A estos casos se suma Túnez, cuya federación optó por una medida aún más drástica al destituir a su entrenador apenas disputado el primer partido del campeonato. La decisión convirtió al combinado africano en el primero en realizar un cambio en el banquillo durante la presente edición del Mundial, evidenciando la escasa tolerancia de algunas dirigencias ante los malos resultados.

Las consecuencias no se limitaron al área técnica. En Corea del Sur, la eliminación del Mundial 2026 generó una fuerte reacción institucional. El presidente Lee Jae-Myung calificó el resultado de la selección como un hecho "completamente desconcertante" y solicitó la apertura de una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido.

El mandatario pidió al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo indagar en la gestión del proyecto deportivo, el uso de recursos públicos y la planificación del ciclo mundialista, elevando la presión sobre la estructura del balompié surcoreano.

La crisis también alcanzó a Arabia Saudita. El presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, Yasser Al-Misehal, presentó su dimisión tras siete años al frente del organismo, en una decisión vinculada directamente a la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026.

Su salida se produce en un contexto de alta exigencia sobre el proyecto deportivo saudí, que en los últimos años ha apostado por una fuerte inversión para consolidar a su selección en la élite internacional.

"El hecho de que la selección no haya logrado superar la fase de grupos no está alineado con nuestras aspiraciones deportivas. Asumo toda la responsabilidad y pido disculpas a los aficionados que esperaban una mejor actuación. He decidido dar un paso al costado para abrir una nueva etapa", señaló Al-Misehal en su mensaje de despedida.

Aunque cada caso responde a contextos distintos, todos comparten un mismo patrón: el Mundial 2026 como punto de quiebre. La competición no solo define clasificaciones deportivas, sino que también precipita decisiones internas que en muchos casos ya venían gestándose.

Con el Mundial 2026 aún en desarrollo, no se descarta que esta lista de consecuencias siga ampliándose en las próximas jornadas.

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