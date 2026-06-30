Nagelsmann lanza dura autocrítica tras el fracaso de Alemania

El técnico Julian Nagelsmann admitió que Alemania ya no pertenece a la élite del fútbol mundial y aseguró que es momento de realizar cambios importantes en la selección.

La inesperada eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda decepción dentro del conjunto europeo. La derrota en la tanda de penales por 4-3 frente a Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, marcó un hecho histórico para la selección germana, que nunca antes había caído desde los once pasos en una Copa del Mundo. Tras el encuentro disputado en Foxborough, cerca de Boston, el seleccionador Julian Nagelsmann dejó claro que no contempla abandonar el cargo pese al duro revés.

Durante la conferencia de prensa, el técnico alemán reconoció que el equipo necesita cambios importantes, aunque reiteró su compromiso con el proyecto deportivo. "No soy alguien que escape de las cosas y esta no es la primera vez, por desgracia, en que las cosas no han salido bien. Hay asuntos en los que no voy a meterme en detalle ahora, pero hay algunos cambios que hacer", expresó. Asimismo, dejó en manos de la Federación Alemana de Fútbol la decisión sobre su continuidad. "Pero no voy a abandonar solo porque nos han eliminado ahora. Si la Federación Alemana de Fútbol quiere que continúe, voy a continuar", afirmó el estratega de 38 años.

La autocrítica de Nagelsmann

Nagelsmann también realizó una autocrítica sobre el presente del fútbol alemán y admitió que la selección ha perdido el protagonismo que durante décadas la caracterizó en los mundiales. "Hay cosas que hay que abordar en el futuro, por ejemplo, no tenemos muchos laterales izquierdos disponibles", señaló al referirse a las limitaciones de la plantilla. Además, reconoció que su equipo estuvo lejos de mostrar su mejor versión frente a una inspirada selección paraguaya. "Hay algunos equipos que pueden hacerte daño si no te puedes defender bien, esto duele mucho. No hemos podido mantener el ritmo, el contrincante después del empate parece que se resintió un poco. No hemos creado suficientes oportunidades", lamentó.

El entrenador también cuestionó una de las decisiones arbitrales más discutidas del encuentro, al considerar "muy polémica" la invalidación del gol de Jonathan Tah en el minuto 102 del tiempo extra por una supuesta falta sobre el guardameta paraguayo. Más allá de esa acción, Nagelsmann evitó utilizar el arbitraje como excusa y centró su análisis en el rendimiento colectivo de Alemania. Ahora, la selección tetracampeona del mundo deberá iniciar un proceso de reflexión para recuperar el nivel competitivo que la llevó a ser una de las grandes potencias del fútbol internacional.

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