¿Por qué se retrasó el México vs. Ecuador?

El México vs. Ecuador sufre retraso de última hora.

El partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, sufrió un retraso en su inicio debido a una tormenta eléctrica registrada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

El encuentro estaba programado para comenzar a las 19:00 horas (hora de Guatemala), pero las condiciones climáticas obligaron a activar el protocolo de seguridad, por lo que el arranque fue pospuesto inicialmente 30 minutos.

La decisión fue comunicada a los asistentes mediante las pantallas del estadio, mientras miles de aficionados fueron dirigidos hacia los pasillos y zonas techadas del inmueble para resguardarse de la actividad eléctrica.

Los dos equipos llegaron al estadio conforme al horario establecido; sin embargo, ni México ni Ecuador pudieron realizar el calentamiento sobre el terreno de juego, ya que el acceso al campo fue restringido mientras permanecía vigente la alerta meteorológica.

La medida también alcanzó al personal de medios. Camarógrafos, fotógrafos y reporteros que se encontraban alrededor del césped fueron evacuados hacia un túnel del estadio, donde permanecieron a la espera de la autorización para regresar a sus posiciones.

¿Qué establece el protocolo?

El reglamento de seguridad implementado por las autoridades estadounidenses y la FIFA establece que, cuando se detecta actividad eléctrica cerca del estadio, el encuentro debe detenerse o retrasarse durante un periodo mínimo de 30 minutos.

Si durante ese tiempo se registra un nuevo rayo dentro de un radio de 16 kilómetros del recinto, el conteo vuelve a comenzar desde cero. El partido solo puede iniciar o reanudarse cuando las autoridades competentes y el equipo arbitral consideran que las condiciones son seguras para jugadores, aficionados y personal operativo.

Otro partido afectado por el clima

Hasta el momento, este es el segundo encuentro de la Copa del Mundo 2026 que se ve alterado por las condiciones meteorológicas.

El primero fue el compromiso entre Francia e Irak, que permaneció suspendido durante aproximadamente 90 minutos tras el descanso debido a una tormenta eléctrica. Como consecuencia, el inicio del segundo tiempo se retrasó cerca de dos horas hasta recibir la autorización para continuar el encuentro.

Etiquetas