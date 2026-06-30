EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. Suecia

Sigue todas las incidencias del Francia vs. Suecia en actividad de los dieciseisavos de final.

Francia y Suecia se enfrentan este martes en el Estadio MetLife (también conocido como Estadio Nueva York/Nueva Jersey) de East Rutherford, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este encuentro corresponde a los dieciseisavos de final (ronda de 32) del Mundial 2026 y enfrenta a dos selecciones europeas en un duelo de eliminación directa que marcará el inicio de la fase de knockout para ambas.

Francia llega como ganadora del Grupo I con un rendimiento impecable: logró nueve puntos en tres victorias (ante Senegal, Irak y Noruega), manteniendo una defensa sólida y un ataque potente liderado por Mbappé. Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros tras un complicado Grupo F (junto a Países Bajos, Japón y Túnez), con una victoria contundente ante Túnez, una derrota ante los neerlandeses y un empate ante Japón. El vencedor de este choque se enfrentará en octavos de final a Paraguay, que sorprendió al eliminar a Alemania en la ronda anterior.

Minuto a minuto del Francia vs. Suecia

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals France Sistema: 4-2-3-1 Estado: medio tiempo 1 - 0 Actualizar marcador Sweden Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Danny Makkelie, Netherlands Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 45' Gol de K. Mbappe. France deja el marcador 1 - 0 Goles 45' K. Mbappe (1 - 0) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de France 26/06 Norway 1 - 4 France

World Cup | Finalizado

22/06 France 3 - 0 Iraq

World Cup | Finalizado

16/06 France 3 - 1 Senegal

World Cup | Finalizado

08/06 France 3 - 1 Northern Ireland

Friendlies | Finalizado

04/06 France 1 - 2 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado Últimos de Sweden 26/06 Japan 1 - 1 Sweden

World Cup | Finalizado

20/06 Netherlands 5 - 1 Sweden

World Cup | Finalizado

15/06 Sweden 5 - 1 Tunisia

World Cup | Finalizado

04/06 Sweden 2 - 2 Greece

Friendlies | Finalizado

01/06 Norway 3 - 1 Sweden

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales France Sweden 6 Tiros de esquina 0 5 Saques de banda 9 7 Tiros libres 9 4 Saques de meta 5 0 Penal 0 0 Cambio 0 58 Ataques 31 36 Ataques peligrosos 15 6 Remates al arco 1 9 Remates desviados 2 15 Remates totales 3 6 Remates a puerta 1 7 Remates fuera 2 2 Remates bloqueados 0 8 Remates dentro del área 3 7 Remates fuera del área 0 8 Faltas 6 1 Fuera de juego 1 72% Posesión 28% 1 Atajadas 5 283 Pases totales 112 249 Pases precisos 76 Alineaciones France France Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Saliba

Lucas Digne

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Bradley Barcola

Kylian Mbappé Sweden Sweden Jacob Widell Zetterström

Daniel Svensson

Gustaf Lagerbielke

Victor Lindelöf

Gabriel Gudmundsson

Anthony Elanga

Lucas Bergvall

Yasin Ayari

Elliot Stroud

Viktor Gyökeres

Alexander Isak

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