 Resultado Francia vs. Suecia - 16avos final Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 France France Sweden Sweden 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
45+
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. Suecia

por Christoper Chang
Francia vs. Suecia - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Francia vs. Suecia - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Francia vs. Suecia en actividad de los dieciseisavos de final.

Francia y Suecia se enfrentan este martes en el Estadio MetLife (también conocido como Estadio Nueva York/Nueva Jersey) de East Rutherford, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este encuentro corresponde a los dieciseisavos de final (ronda de 32) del Mundial 2026 y enfrenta a dos selecciones europeas en un duelo de eliminación directa que marcará el inicio de la fase de knockout para ambas.

Francia llega como ganadora del Grupo I con un rendimiento impecable: logró nueve puntos en tres victorias (ante Senegal, Irak y Noruega), manteniendo una defensa sólida y un ataque potente liderado por Mbappé. Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros tras un complicado Grupo F (junto a Países Bajos, Japón y Túnez), con una victoria contundente ante Túnez, una derrota ante los neerlandeses y un empate ante Japón. El vencedor de este choque se enfrentará en octavos de final a Paraguay, que sorprendió al eliminar a Alemania en la ronda anterior.

Minuto a minuto del Francia vs. Suecia

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
France
Sistema: 4-2-3-1
Estado: medio tiempo
1 - 0
30/06/2026 - 15:00
Actualizar marcador
Sweden
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Danny Makkelie, Netherlands
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

45'
goal
Gol de K. Mbappe. France deja el marcador 1 - 0

Goles

  • 45'
    Gol
    K. Mbappe (1 - 0)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de France

  • 26/06
    Norway
    Norway 1 - 4 France
    World Cup | Finalizado
  • 22/06
    France
    France 3 - 0 Iraq
    World Cup | Finalizado
  • 16/06
    France
    France 3 - 1 Senegal
    World Cup | Finalizado
  • 08/06
    France
    France 3 - 1 Northern Ireland
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    France
    France 1 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Sweden

  • 26/06
    Japan
    Japan 1 - 1 Sweden
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Netherlands
    Netherlands 5 - 1 Sweden
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Sweden
    Sweden 5 - 1 Tunisia
    World Cup | Finalizado
  • 04/06
    Sweden
    Sweden 2 - 2 Greece
    Friendlies | Finalizado
  • 01/06
    Norway
    Norway 3 - 1 Sweden
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

France
Sweden
6
Tiros de esquina
0
5
Saques de banda
9
7
Tiros libres
9
4
Saques de meta
5
0
Penal
0
0
Cambio
0
58
Ataques
31
36
Ataques peligrosos
15
6
Remates al arco
1
9
Remates desviados
2
15
Remates totales
3
6
Remates a puerta
1
7
Remates fuera
2
2
Remates bloqueados
0
8
Remates dentro del área
3
7
Remates fuera del área
0
8
Faltas
6
1
Fuera de juego
1
72%
Posesión
28%
1
Atajadas
5
283
Pases totales
112
249
Pases precisos
76

Alineaciones

France
  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • William Saliba
  • Lucas Digne
  • Aurélien Tchouaméni
  • Adrien Rabiot
  • Ousmane Dembélé
  • Michael Olise
  • Bradley Barcola
  • Kylian Mbappé
Sweden
  • Jacob Widell Zetterström
  • Daniel Svensson
  • Gustaf Lagerbielke
  • Victor Lindelöf
  • Gabriel Gudmundsson
  • Anthony Elanga
  • Lucas Bergvall
  • Yasin Ayari
  • Elliot Stroud
  • Viktor Gyökeres
  • Alexander Isak
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