EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. Suecia

Sigue todas las incidencias del Francia vs. Suecia en actividad de los dieciseisavos de final.
Francia y Suecia se enfrentan este martes en el Estadio MetLife (también conocido como Estadio Nueva York/Nueva Jersey) de East Rutherford, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este encuentro corresponde a los dieciseisavos de final (ronda de 32) del Mundial 2026 y enfrenta a dos selecciones europeas en un duelo de eliminación directa que marcará el inicio de la fase de knockout para ambas.
Francia llega como ganadora del Grupo I con un rendimiento impecable: logró nueve puntos en tres victorias (ante Senegal, Irak y Noruega), manteniendo una defensa sólida y un ataque potente liderado por Mbappé. Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros tras un complicado Grupo F (junto a Países Bajos, Japón y Túnez), con una victoria contundente ante Túnez, una derrota ante los neerlandeses y un empate ante Japón. El vencedor de este choque se enfrentará en octavos de final a Paraguay, que sorprendió al eliminar a Alemania en la ronda anterior.
Minuto a minuto del Francia vs. Suecia
Incidencias del partido
Goles
-
45'K. Mbappe (1 - 0)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de France
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26/06Norway 1 - 4 France
World Cup | Finalizado
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22/06France 3 - 0 Iraq
World Cup | Finalizado
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16/06France 3 - 1 Senegal
World Cup | Finalizado
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08/06France 3 - 1 Northern Ireland
Friendlies | Finalizado
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04/06France 1 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
Últimos de Sweden
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26/06Japan 1 - 1 Sweden
World Cup | Finalizado
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20/06Netherlands 5 - 1 Sweden
World Cup | Finalizado
-
15/06Sweden 5 - 1 Tunisia
World Cup | Finalizado
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04/06Sweden 2 - 2 Greece
Friendlies | Finalizado
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01/06Norway 3 - 1 Sweden
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digne
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Bradley Barcola
- Kylian Mbappé
- Jacob Widell Zetterström
- Daniel Svensson
- Gustaf Lagerbielke
- Victor Lindelöf
- Gabriel Gudmundsson
- Anthony Elanga
- Lucas Bergvall
- Yasin Ayari
- Elliot Stroud
- Viktor Gyökeres
- Alexander Isak