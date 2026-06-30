El dato del Mundial 2026 que nadie esperaba: Tinder se dispara

¿Cuál es el país con más matches de Tinder durante el Mundial?

La Copa del Mundo 2026 no solo ha reunido a millones de aficionados en los estadios y frente a las pantallas. También ha impulsado un inesperado fenómeno fuera de las canchas: un notable incremento en la actividad de Tinder, la popular aplicación de citas.

De acuerdo con datos compartidos por la plataforma, el Mundial provocó un fuerte crecimiento en las interacciones entre usuarios, especialmente en Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo. Los matches aumentaron un 60 % respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en las ciudades sede el incremento fue del 47 %, impulsado por la llegada de aficionados de distintas partes del mundo.

La fiebre futbolística también se reflejó en otros indicadores. Tinder reportó un aumento del 25 % en los "swipes", un crecimiento del 15 % en el número de usuarios activos y un mayor uso de la función Passport, que permite conectar con personas de otras ciudades antes de viajar. Entre los destinos con mayor actividad destacaron Nueva York, Los Ángeles y Miami.

Tinder en México

Sin embargo, el país donde el fenómeno alcanzó su punto más alto fue México. Según la aplicación, los matches crecieron un impresionante 97 % durante el Mundial, convirtiendo al país en el gran protagonista del romance durante la competencia.

Las cifras también muestran un incremento significativo en ciudades sede. Monterrey registró un aumento del 80 % en la actividad durante el partido entre Suecia y Túnez, mientras que Guadalajara experimentó un crecimiento del 74 % durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa.

El impacto del torneo trascendió incluso al ámbito financiero. Match Group, empresa propietaria de Tinder, registró un incremento cercano al 13 % en el valor de sus acciones en plena Copa del Mundo, reflejando el interés generado por el aumento en el uso de la plataforma.

Con aficionados viajando entre países y miles de personas compartiendo una misma pasión por el futbol, el Mundial 2026 demuestra que el torneo también puede convertirse en el escenario perfecto para hacer nuevas conexiones. En esta edición, además de celebrarse goles y victorias, también se han formado nuevas historias fuera del terreno de juego.

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