Youtubers son liberados tras arresto en el Mundial 2026; su mánager revela cuánto pagaron para salir

Luego de permanecer detenidos en Miami durante el Mundial 2026, su mánager confirmó que ya pagaron la fianza, aclaró cómo avanza el proceso judicial y desmintió varios rumores que comenzaron a circular en redes sociales.

La detención de los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta durante el Mundial 2026 continúa generando repercusión. Horas después de que ambos fueran arrestados en las inmediaciones del Hard Rock Stadium de Miami, su representante, Walter Costabel, ofreció las primeras declaraciones públicas para actualizar el estado del proceso judicial y explicar cómo se encuentran los creadores de contenido.

Los influencers fueron detenidos el pasado fin de semana cuando intentaban ingresar al estadio donde se disputaba el encuentro entre Colombia y Portugal, correspondiente a la fase eliminatoria del Mundial 2026. Las autoridades estadounidenses los investigan por presuntamente utilizar credenciales y accesos que no eran válidos para ingresar al recinto.

Mánager confirma que la fianza ya fue pagada

Tras varias horas de incertidumbre, Walter Costabel confirmó que ambos jóvenes ya pagaron la fianza fijada por un juez del condado de Miami-Dade y que su liberación era cuestión de tiempo.

En un mensaje enviado al streamer argentino Momo, el representante aseguró que los dos youtubers no estaban solos y que contaban con asesoría legal desde el primer momento.

"Estoy con Mármol y Pato desde ayer. Ya pagamos la fianza. Los liberan en unas horas. Todavía la causa no está del todo clara. Recién el juez fijó fianza y nada más. Todo lo que se dice son rumores al respecto", expresó.

Costabel también pidió prudencia mientras avanza el proceso judicial y aseguró que muchas de las versiones difundidas en redes sociales carecen de fundamento.

"No están a la deriva"

El representante explicó que tanto Beni Mármol como Pato Perrotta permanecen acompañados por abogados y personas cercanas, por lo que descartó que enfrenten el proceso sin apoyo.

"Están siendo asesorados, no están a la deriva. Todavía no estamos en defensa. Están procesando la liberación de los chicos bajo fianza, que ya se pagó. Pudimos hablar con ellos y están bien", afirmó.

Asimismo, aclaró que hasta ese momento las autoridades aún no habían detallado completamente los cargos que enfrentarán ambos creadores de contenido.

¿Qué se sabe del proceso judicial?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades de Miami-Dade, ambos fueron arrestados por un presunto delito relacionado con la interferencia en un evento deportivo.

La investigación señala que Beni Mármol manifestó a los agentes que pretendía ingresar al estadio como influencer para realizar una transmisión en vivo del partido. Por su parte, Pato Perrotta aseguró que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir oficialmente el encuentro.

Sin embargo, durante la revisión de la documentación, la policía determinó que las credenciales presentadas no correspondían al evento en curso, ya que pertenecían a una actividad anterior y habían perdido su vigencia.

Como parte de las medidas impuestas por el juez, ambos obtuvieron el beneficio de la libertad bajo fianza, fijada en 2 mil 500 dólares para cada uno.

No serán deportados

Uno de los rumores que más circuló tras conocerse el arresto apuntaba a una posible deportación de los influencers argentinos.

No obstante, Walter Costabel descartó esa posibilidad y explicó que la medida cautelar únicamente les impide acercarse a los estadios donde se disputan partidos del Mundial 2026 mientras continúa el proceso judicial.

"De todos modos, no los deportan, solamente no tienen que estar cerca de los estadios donde se juegan los partidos del Mundial. El delito imputado es interferencia en eventos deportivos", precisó.

Tras hacerse pública la noticia, distintas figuras del mundo digital expresaron su respaldo a los dos creadores de contenido.

Un caso que sigue bajo investigación

Aunque la liberación bajo fianza representa un avance importante para los youtubers argentinos, el proceso judicial continúa abierto y las autoridades estadounidenses deberán determinar si existió alguna conducta delictiva relacionada con el uso de las credenciales y el intento de acceso al Hard Rock Stadium.

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