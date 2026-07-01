VIDEO: Aficionado centroamericano insulta a IShowSpeed durante un partido del Mundial

Lejos de responder a las provocaciones, IShowSpeed optó por ignorar al aficionado y continuó con su transmisión.

El streamer estadounidense IShowSpeed volvió a convertirse en tendencia durante el Mundial 2026, aunque esta vez no por alguna de sus habituales ocurrencias frente a la cámara, sino por un incómodo momento que vivió mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estadio donde se disputó el encuentro entre Brasil y Japón.

Mientras recorría las gradas e interactuaba con aficionados, el creador de contenido conversaba con varios seguidores japoneses e incluso intentaba animarlos tras la eliminación de su selección del torneo. Sin embargo, la transmisión tomó un giro inesperado cuando un aficionado que portaba la camiseta de la selección de El Salvador comenzó a llamarlo de forma insistente.

En los videos que circulan en redes sociales se observa al hombre gritando repetidamente el nombre de Lionel Messi, una referencia que suele utilizarse para provocar al streamer debido a su conocida admiración por Cristiano Ronaldo. La insistencia del aficionado interrumpió la conversación que IShowSpeed mantenía con otros asistentes y generó un momento de evidente incomodidad.

De acuerdo con las imágenes, el seguidor salvadoreño continuó con las provocaciones e incluso lanzó algunos insultos dirigidos al creador de contenido. Ante la situación, parte del equipo de seguridad que acompañaba al streamer intervino para evitar que el incidente escalara.

IShowSpeed optó por ignorar al aficionado

En los videos también se aprecia que el hombre sostenía varios vasos en las manos y mostraba un comportamiento alterado, por lo que usuarios en redes sociales especularon que podría encontrarse bajo los efectos del alcohol. No obstante, esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Lejos de responder a las provocaciones, IShowSpeed optó por ignorar al aficionado y continuó con su transmisión sin confrontarlo, una actitud que fue destacada por algunos de sus seguidores.

El video rápidamente comenzó a difundirse en distintas plataformas, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios. Mientras algunos usuarios tomaron el episodio con humor por la rivalidad futbolística entre Messi y Cristiano Ronaldo, otros criticaron la actitud del aficionado por interrumpir la transmisión y generar un momento incómodo durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.

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