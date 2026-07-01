 Bélgica vs. Senegal detenido por invasión a la cancha
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
02 Belgium Belgium Senegal Senegal 02
94:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
94
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Universo Futbol

El Bélgica vs. Senegal fue detenido por un inesperado incidente

por Oliver Paniagua
Inesperada invasión de cancha marca el Bélgica vs. Senegal en el Mundial., EFE.
Inesperada invasión de cancha marca el Bélgica vs. Senegal en el Mundial. / FOTO: EFE.

Estas son las multas y sanciones por invadir la cancha en un partido del máximo torneo de selecciones.

El partido entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los dieciseisavos de final de la máxima competición de selecciones, se vio interrumpido por un hecho inesperado que obligó a detener momentáneamente las acciones en el Lumen Field de Seattle. El incidente ocurrió cuando dos personas ingresaron sin autorización al terreno de juego, provocando la inmediata intervención del personal de seguridad.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La inesperada invasión tomó por sorpresa a jugadores, cuerpo arbitral y aficionados presentes en el estadio. Mientras los encargados de la seguridad controlaban la situación, ambos equipos permanecieron sobre el césped a la espera de que se restablecieran las condiciones para continuar con el compromiso.

De acuerdo con lo observado durante la transmisión del encuentro, los dos individuos irrumpieron en la cancha aparentemente como parte de una protesta. Su presencia obligó a detener el juego durante algunos instantes, mientras el personal de logística y seguridad los retiraba del terreno para evitar cualquier riesgo para los futbolistas.

El incidente generó desconcierto tanto en las gradas como entre los protagonistas del partido, aunque la respuesta de las autoridades fue inmediata y permitió controlar la situación en cuestión de minutos.

Una vez que el campo quedó completamente despejado, el árbitro autorizó la reanudación del encuentro y el balón volvió a rodar con normalidad.

Se desconoce la identidad de los invasores 

Hasta el momento, los organizadores del torneo no han informado la identidad de las personas involucradas ni los motivos específicos de la protesta, aunque se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre lo ocurrido y las posibles sanciones derivadas del ingreso no autorizado al terreno de juego.

El compromiso entre Bélgica y Senegal es uno de los cruces decisivos de la fase de eliminación directa, por lo que cualquier interrupción genera una mayor atención al tratarse de un partido que define el pase a la siguiente ronda del torneo.

Las severas consecuencias de invadir el campo

De acuerdo con el reglamento de la Federación, las personas que invaden el terreno de juego durante un partido del máximo torneo de selecciones se exponen a un arresto inmediato, multas económicas, la prohibición permanente de ingresar a los estadios y, dependiendo de la legislación local, a cargos por alteración del orden público o allanamiento.

Además, este tipo de incidentes también puede derivar en sanciones para las federaciones de las selecciones involucradas, ya que el máximo ente abre expedientes disciplinarios que pueden incluir multas económicas e incluso restricciones en el aforo permitido para sus siguientes encuentros como medida ejemplar.

Etiquetas
Mundial 2023IShowSpeedseguridad en estadiosinvasión de campoBélgica Senegalprotestas fútbol

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver