¿Qué pasó entre Belinda y Julián Quiñones? El encuentro que desató una ola de memes en redes sociales

Belinda entregó el reconocimiento al Jugador del Partido a Julián Quiñones tras la victoria de México sobre Ecuador. Aunque se trató de un acto protocolario, una mirada captada durante la premiación fue suficiente para inspirar cientos de memes.

La victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en el Mundial 2026 dejó al Tricolor instalado en los octavos de final, pero una vez terminado el partido, la conversación tomó un rumbo completamente distinto.

El protagonista ya no fue únicamente Julián Quiñones por su gol, sino el breve encuentro que sostuvo con Belinda durante la ceremonia en la que recibió el reconocimiento al Jugador del Partido.

La cantante fue la encargada de entregar el galardón al delantero mexicano y bastaron apenas unos segundos frente a las cámaras para que internet hiciera lo suyo.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de bromas, montajes y comparaciones que convirtieron el momento en uno de los temas virales más comentados del Mundial.

¿Qué hacía Belinda con Julián Quiñones?

Belinda participó como invitada especial en las actividades oficiales posteriores al encuentro entre México y Ecuador y fue la encargada de entregar el reconocimiento al mejor jugador del partido.

El premio terminó en manos de Julián Quiñones, quien abrió el marcador para la Selección Mexicana con una actuación determinante que lo convirtió en la figura del encuentro.

Durante la premiación ambos posaron para las fotografías oficiales, intercambiaron unas palabras y protagonizaron un saludo completamente protocolario.

Sin embargo, la imagen fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a crear todo tipo de memes. Como suele ocurrir durante los grandes eventos deportivos, internet reaccionó casi de inmediato.

La mayoría de las publicaciones tomó como referencia la popular película ¿Y dónde están las rubias?, protagonizada por Marlon Wayans y Shawn Wayans.

Los usuarios comenzaron a comparar a Julián Quiñones con el personaje de Latrell Spencer, uno de los personajes más recordados de la cinta estrenada en 2004, mientras Belinda fue relacionada con una de las hermanas Wilson.

Otros internautas editaron imágenes de la película colocando los rostros de Belinda y Quiñones sobre los personajes, mientras algunos recrearon escenas completas utilizando inteligencia artificial y fotomontajes.

Además, el rostro de Belinda también generó muchos comentarios. La famosa se miraba muy feliz de estar acompañando al futbolista.

Belinda también forma parte del ambiente mundialista

La presencia de Belinda en el Mundial 2026 no ha sido casual.

La cantante ha participado en diversas actividades relacionadas con el torneo y también interpreta "Por Ella", uno de los temas musicales vinculados a la justa mundialista junto con Los Ángeles Azules.

Su participación ha ido más allá de los escenarios musicales, pues también ha formado parte de eventos promocionales y ceremonias oficiales organizadas alrededor de la competencia.

Por ello, su aparición en la premiación posterior al México contra Ecuador formó parte de las actividades previstas por la organización.

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