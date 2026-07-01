 Belinda y Julián Quiñones: El Encuentro que Generó Memes
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
02 Belgium Belgium Senegal Senegal 02
94:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
94
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Universo Futbol

¿Qué pasó entre Belinda y Julián Quiñones? El encuentro que desató una ola de memes en redes sociales

por Sandy Sandoval
Julián Quiñones y Belinda , EFE y redes sociales Belinda
Julián Quiñones y Belinda / FOTO: EFE y redes sociales Belinda

Belinda entregó el reconocimiento al Jugador del Partido a Julián Quiñones tras la victoria de México sobre Ecuador. Aunque se trató de un acto protocolario, una mirada captada durante la premiación fue suficiente para inspirar cientos de memes.

La victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en el Mundial 2026 dejó al Tricolor instalado en los octavos de final, pero una vez terminado el partido, la conversación tomó un rumbo completamente distinto.

El protagonista ya no fue únicamente Julián Quiñones por su gol, sino el breve encuentro que sostuvo con Belinda durante la ceremonia en la que recibió el reconocimiento al Jugador del Partido.

La cantante fue la encargada de entregar el galardón al delantero mexicano y bastaron apenas unos segundos frente a las cámaras para que internet hiciera lo suyo.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de bromas, montajes y comparaciones que convirtieron el momento en uno de los temas virales más comentados del Mundial.

¿Qué hacía Belinda con Julián Quiñones?

Belinda participó como invitada especial en las actividades oficiales posteriores al encuentro entre México y Ecuador y fue la encargada de entregar el reconocimiento al mejor jugador del partido.

El premio terminó en manos de Julián Quiñones, quien abrió el marcador para la Selección Mexicana con una actuación determinante que lo convirtió en la figura del encuentro.

Durante la premiación ambos posaron para las fotografías oficiales, intercambiaron unas palabras y protagonizaron un saludo completamente protocolario.

Sin embargo, la imagen fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a crear todo tipo de memes. Como suele ocurrir durante los grandes eventos deportivos, internet reaccionó casi de inmediato.

La mayoría de las publicaciones tomó como referencia la popular película ¿Y dónde están las rubias?, protagonizada por Marlon Wayans y Shawn Wayans.

Los usuarios comenzaron a comparar a Julián Quiñones con el personaje de Latrell Spencer, uno de los personajes más recordados de la cinta estrenada en 2004, mientras Belinda fue relacionada con una de las hermanas Wilson.

Otros internautas editaron imágenes de la película colocando los rostros de Belinda y Quiñones sobre los personajes, mientras algunos recrearon escenas completas utilizando inteligencia artificial y fotomontajes.

Además, el rostro de Belinda también generó muchos comentarios. La famosa se miraba muy feliz de estar acompañando al futbolista.

Belinda también forma parte del ambiente mundialista

La presencia de Belinda en el Mundial 2026 no ha sido casual.

La cantante ha participado en diversas actividades relacionadas con el torneo y también interpreta "Por Ella", uno de los temas musicales vinculados a la justa mundialista junto con Los Ángeles Azules.

Su participación ha ido más allá de los escenarios musicales, pues también ha formado parte de eventos promocionales y ceremonias oficiales organizadas alrededor de la competencia.

Por ello, su aparición en la premiación posterior al México contra Ecuador formó parte de las actividades previstas por la organización.

Etiquetas
redes socialesmemesBelindaMundial 2026Jugador del Partido#ViralesMundial2026Julián Quiñones

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver