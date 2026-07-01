Djed Spence: la razón por la que usa un aparato en el mentón y el histórico logro que lo llena de aplausos

Un protector en la mandíbula despertó la curiosidad de miles de aficionados durante el Mundial 2026, pero detrás de ese aparato hay una historia de superación, fe y un hito histórico.

Durante el partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, uno de los futbolistas que más comentarios generó en redes sociales fue Djed Spence.

El lateral del Tottenham no solo destacó por su despliegue físico y su velocidad por la banda derecha, sino también por el llamativo aparato que cubre parte de su mandíbula y mentón, una protección poco habitual en el futbol profesional.

Sin embargo, detrás de ese accesorio hay una historia marcada por la resiliencia. Y, además, el defensor inglés escribió una página importante en la historia del futbol de su país al convertirse en el primer jugador musulmán en disputar un encuentro oficial con la selección absoluta de Inglaterra.

¿Qué es el aparato que usa Djed Spence en el mentón?

Aunque para muchos espectadores parecía una máscara o un accesorio especial, en realidad se trata de una protección mandibular personalizada.

El dispositivo fue diseñado para proteger la mandíbula de Spence mientras termina de recuperarse de una fractura sufrida semanas antes del inicio del Mundial 2026.

La protección cubre la parte inferior del rostro y absorbe posibles impactos que podrían agravar la lesión, permitiéndole competir sin necesidad de permanecer alejado de las canchas.

El futbolista explicó que deberá utilizarla durante todo el Mundial 2026, ya que la recuperación completa de la fractura tardará aproximadamente tres meses.

La lesión que casi lo deja sin Mundial

Todo comenzó en mayo, durante uno de los últimos partidos del Tottenham en la Premier League.

En un encuentro frente al Chelsea, Spence sufrió un fuerte choque con el delantero Liam Delap que terminó provocándole una fractura de mandíbula.

A pesar del dolor, el defensor logró terminar el partido y posteriormente volvió a disputar minutos con una protección similar durante el cierre de la temporada frente al Everton.

Esa rápida recuperación le permitió mantenerse en la convocatoria de Inglaterra y llegar en condiciones para disputar el Mundial 2026.

"Juego con los pies, no con la mandíbula"

El propio futbolista ha restado dramatismo a la lesión. Aunque reconoce que el protector resulta incómodo por el calor, el ajuste y el contacto físico propio del fútbol, también ha dejado claro que no piensa permitir que la fractura detenga su carrera.

"Por suerte juego al futbol con los pies y no con la mandíbula", comentó con humor en declaraciones reproducidas por distintos medios internacionales.

La frase rápidamente se volvió viral y fue aplaudida por aficionados ingleses, quienes destacaron la actitud del defensor para afrontar una situación complicada en el torneo más importante del planeta.

El histórico logro que lo llena de aplausos

Más allá de la curiosidad que genera su protector facial, Djed Spence también hizo historia fuera del aspecto deportivo.

Con su debut en la selección absoluta inglesa, el futbolista del Tottenham se convirtió en el primer musulmán en disputar un partido con Inglaterra, un hecho considerado histórico para el fútbol británico.

Tras alcanzar ese hito, el defensor expresó el orgullo que representa para él. "Es una bendición. Espero que motive a los niños de todo el mundo a creer que pueden lograrlo."

Sus palabras fueron ampliamente compartidas en redes sociales, donde numerosos aficionados destacaron el impacto que puede tener su historia para nuevas generaciones de jóvenes futbolistas.

Una infancia marcada por la determinación de su madre

La historia de Djed Spence comenzó mucho antes de llegar al Tottenham o a la selección inglesa. Nacido en el sur de Londres, empezó jugando en el Peckham Town cuando apenas tenía seis años.

Gran parte de ese recorrido fue posible gracias a la insistencia de su madre. Tras una dura derrota del equipo infantil, ella decidió esperar al entrenador del Junior Elite de Croydon para pedirle personalmente una oportunidad para su hijo.

Aquella decisión terminó cambiando el rumbo de su carrera. Spence comenzó jugando como extremo, pero con el paso del tiempo fue retrasando su posición hasta convertirse en lateral derecho, demarcación en la que terminó consolidándose como uno de los futbolistas ingleses con mayor proyección.

Un Mundial que puede cambiar su carrera

Lo que comenzó como una convocatoria marcada por la lesión de otro compañero terminó convirtiéndose en la gran oportunidad para Djed Spence.

Hoy disputa el Mundial 2026 con una mandíbula aún en recuperación, protegido por un aparato que se ha convertido en una de las imágenes más comentadas del torneo.

Pero, más allá de esa curiosidad, su presencia en Inglaterra representa algo mucho más importante: una historia de perseverancia, diversidad e inspiración que ya forma parte de la historia del futbol inglés.

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