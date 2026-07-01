Revelan que las esposas de los futbolistas de Alemania provocaron tensiones en el vestuario

El escándalo detrás del fracaso de Alemania que un excampeón del mundo destapó.

La eliminación de Alemania frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones dentro del futbol alemán. Más allá del fracaso deportivo, en las últimas horas salieron a la luz presuntos problemas internos que, según el histórico Lothar Matthäus, afectaron la convivencia del plantel durante la competencia.

En su programa Lothar geht los ("Lothar se desahoga"), el excapitán de la selección alemana aseguró que la presencia de familiares desde el inicio del torneo provocó diferencias entre los jugadores y desvió la atención del principal objetivo: competir por el título mundial.

Matthäus cuestionó la organización del equipo y explicó que existieron criterios distintos para autorizar el viaje de los familiares. Según relató, algunos futbolistas recibieron permisos para que sus madres viajaran en vuelos privados, mientras que otros únicamente pudieron estar acompañados por sus esposas e hijos, e incluso hubo familiares que debieron trasladarse en vuelos comerciales.

El excampeón del mundo afirmó que esas decisiones generaron malestar dentro del vestuario y desencadenaron discusiones que nunca trascendieron públicamente durante el torneo. A su juicio, el ambiente interno estuvo marcado por el descontento y la falta de concentración.

Crisis para el futbol alemán

Las declaraciones se producen en medio de una nueva crisis para el futbol alemán. Desde la conquista del Mundial de Brasil 2014, la selección no ha logrado volver a competir entre las principales potencias. Fue eliminada en la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, mientras que en la edición de 2026 quedó fuera en su primer cruce de eliminación directa.

El ambiente también se complicó para el seleccionador Julian Nagelsmann, cuya continuidad será evaluada por la Federación Alemana de Futbol tras la eliminación. Después de la derrota, el técnico reconoció que su futuro dependerá de la decisión de los dirigentes.

A la crisis se sumaron las críticas por la definición desde el punto penal ante Paraguay. Parte de la prensa alemana cuestionó la actitud de Leon Goretzka por no ejecutar uno de los disparos, responsabilidad que finalmente asumió Jonathan Tah, quien falló el sexto penal.

Tras el partido, Nagelsmann realizó una dura autocrítica al afirmar que un equipo que es eliminado por Paraguay "ya no es un equipo de primer nivel". Por su parte, el capitán Joshua Kimmich asumió la responsabilidad del fracaso y aseguró que fueron los propios jugadores quienes fallaron, descartando culpar al entrenador, al arbitraje o a factores externos.

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