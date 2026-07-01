 Gol, expulsión y lágrimas: la noche que cambió para Balogun
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Gol, expulsión y lágrimas: la noche que cambió para Balogun

por Oliver Paniagua
Folarin Balogun, EFE.
Folarin Balogun / FOTO: EFE.

La ausencia llega apenas unos días antes de que Balogun celebre su cumpleaños número 25, el próximo 3 de julio.

La selección de Estados Unidos sufrió un duro golpe durante el duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina. Cuando el equipo norteamericano se imponía 1-0 gracias a un gol de Folarin Balogun, su principal figura terminó expulsada y quedó descartada para el próximo compromiso del torneo.

El delantero abrió el marcador al minuto 45, convirtiéndose en el gran protagonista de la primera mitad y acercando al USMNT a la clasificación. Sin embargo, el panorama cambió por completo en el complemento.

En una acción disputada cerca del mediocampo, Balogun cometió una falta que inicialmente pasó desapercibida. No obstante, el árbitro fue llamado por el VAR para revisar la jugada y, tras observar la repetición en el monitor, decidió mostrarle la tarjeta roja directa, dejando a Estados Unidos con diez jugadores cuando todavía restaban más de 20 minutos por disputarse.

La expulsión representa una baja sensible para el conjunto estadounidense, ya que el atacante deberá cumplir suspensión y se perderá el encuentro de octavos de final. La ausencia llega apenas unos días antes de que Balogun celebre su cumpleaños número 25, el próximo 3 de julio.

Sobre Balogun

El delantero de origen estadounidense ha construido una trayectoria poco convencional. Nació en Nueva York, es hijo de padres nigerianos y creció en Inglaterra, donde se formó en las categorías inferiores del Arsenal. Antes de elegir a Estados Unidos como selección absoluta, también tuvo la posibilidad de representar a Inglaterra y Nigeria.

Tras no consolidarse con el conjunto londinense, encontró su mejor nivel en el Stade Reims de Francia, donde marcó 22 goles en 39 partidos. Ese rendimiento le abrió las puertas del AS Mónaco, club con el que acumula 31 anotaciones en 91 encuentros y desde donde se perfila como uno de los atacantes con mayor proyección del futbol europeo.

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