 Grito de gol de México en pleno partido de los Dodgers
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VIDEO: Grito de gol de México sorprende en pleno partido de los Dodgers

por Oliver Paniagua
Mexicano grita gol de México a Ecuador en pleno juego de la MLB y se vuelve viral., Redes sociales.
Mexicano grita gol de México a Ecuador en pleno juego de la MLB y se vuelve viral. / FOTO: Redes sociales.

El gol de México ante Ecuador también se celebró en la MLB: mexicano se vuelve viral por su reacción.

El béisbol suele asociarse con la estrategia, la calma y un ambiente mucho más pausado en comparación con la intensidad del futbol. Sin embargo, un reciente momento viral en redes sociales demostró que la pasión deportiva no entiende de disciplinas ni escenarios, luego de que un aficionado mexicano protagonizara una inesperada reacción durante un partido de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Los hechos ocurrieron durante el encuentro entre los Dodgers de Los Ángeles y los Atléticos de Oakland. En plena parte baja de la tercera entrada, mientras el lanzador angelino se preparaba en la loma para enfrentar al bateador, un grito prolongado y ensordecedor rompió la concentración del estadio y captó de inmediato la atención de la transmisión oficial.

El estallido de emoción no estaba relacionado con la acción del juego de béisbol, sino con el gol de la selección mexicana ante Ecuador en la Copa Mundial 2026, anotación que significaba un paso clave hacia los octavos de final del torneo. La reacción del aficionado contrastó con la dinámica del estadio, provocando sorpresa entre los jugadores de los Atléticos, quienes voltearon hacia las gradas intentando identificar el origen del estruendo.

El desconcierto de varios peloteros

Las cámaras de transmisión captaron el desconcierto de varios peloteros, mientras parte del público reaccionaba entre risas y asombro ante la escena inesperada en un entorno tradicionalmente más silencioso y controlado.

En redes sociales, el momento no tardó en viralizarse y generar múltiples comentarios. Muchos usuarios destacaron con humor la intensidad del aficionado mexicano, recordando la frase popular: "puedes sacar al aficionado del futbol, pero no el futbol del aficionado", en referencia a la pasión que trasciende cualquier escenario deportivo.

El video ya acumula miles de reproducciones y ha sido celebrado por internautas que resaltan el color y la autenticidad que este tipo de reacciones aportan al deporte, convirtiendo un simple instante en un fenómeno viral que une dos mundos distintos bajo una misma emoción: la pasión por el futbol.

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