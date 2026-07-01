Hijos de Harry Kane enternecen con originales trajes para apoyar a su papá en el Mundial 2026

Mientras Harry Kane guiaba a Inglaterra con un doblete frente al RD Congo, sus hijos se robaron el corazón de los aficionados con unos originales atuendos inspirados en el capitán de los Three Lions.

Harry Kane volvió a demostrar por qué es el gran referente de la selección de Inglaterra. El capitán de los Three Lions marcó un doblete para liderar la remontada de su equipo frente al Congo y sellar el boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, mientras el delantero hacía historia sobre el terreno de juego, lejos de la cancha quienes terminaron conquistando las redes sociales fueron sus hijos, quienes aparecieron con unos originales atuendos para alentar a su padre.

La imagen fue compartida por Kate Kane, esposa del goleador inglés, y rápidamente comenzó a circular entre miles de aficionados que destacaron el emotivo gesto de la familia.

Un homenaje muy especial para Harry Kane

En la fotografía aparecen los tres hijos mayores del delantero caminando rumbo al estadio. Las dos niñas lucen vestidos inspirados en el uniforme de Inglaterra con el número 9, el dorsal que ha acompañado a Harry Kane durante gran parte de su carrera con la selección.

El más pequeño lleva una camiseta personalizada con el mismo número y la palabra "Daddy" en la espalda, un detalle que enterneció a los seguidores del futbolista.

Hijos de Harry Kane - Redes sociales

La publicación estuvo acompañada por un breve mensaje de agradecimiento a las personas que confeccionaron los originales atuendos, los cuales fueron ampliamente elogiados en redes sociales.

Harry Kane lideró la remontada inglesa

Mientras su familia lo apoyaba desde las gradas, Harry Kane volvió a responder dentro del campo. Inglaterra sufrió un inesperado inicio frente al Congo, que sorprendió con un gol tempranero y puso en aprietos a uno de los favoritos al título.

Sin embargo, el capitán apareció cuando más lo necesitaba su equipo. Kane anotó dos goles para darle la vuelta al marcador y conducir a Inglaterra a una victoria por 2-1, resultado que aseguró el pase de los ingleses a los octavos de final del Mundial 2026.

Su actuación volvió a confirmar su importancia dentro del equipo dirigido por Thomas Tuchel, especialmente en los partidos de eliminación directa, donde su experiencia suele marcar la diferencia.

Una familia muy unida

Harry Kane y su esposa Kate Kane mantienen una de las relaciones más estables del futbol internacional. Ambos se conocen desde la infancia y contrajeron matrimonio en 2019 tras varios años de noviazgo.

Juntos han formado una familia con cuatro hijos, quienes frecuentemente acompañan al delantero en momentos importantes de su carrera y celebraciones deportivas.

No es la primera vez que la familia Kane se vuelve tendencia durante un gran torneo. En anteriores Copas del Mundo y Eurocopas, Kate y sus hijos han acompañado al capitán inglés con mensajes de apoyo y emotivas publicaciones que suelen recibir miles de reacciones.

Ahora, en el Mundial 2026, volvieron a demostrar que detrás del máximo referente de Inglaterra existe una familia que vive cada partido con la misma intensidad que él.

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