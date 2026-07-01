“Me encantaría ser James Bond”, Jude Bellingham revela su inesperado sueño fuera del futbol

La estrella de Inglaterra confesó cuál sería su papel soñado fuera de las canchas y sorprendió al revelar que le encantaría convertirse en el próximo James Bond.

Jude Bellingham es una de las grandes figuras del futbol internacional y uno de los líderes de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Sin embargo, lejos de pensar únicamente en títulos, goles y campeonatos, el mediocampista del Real Madrid confesó cuál es el sueño que le gustaría cumplir una vez termine su carrera deportiva.

El futbolista de 23 años reveló que le encantaría dar el salto a Hollywood y convertirse en actor. Pero no para interpretar cualquier personaje, sino a uno de los más icónicos de la historia del cine: el agente secreto James Bond.

La declaración sorprendió a los aficionados y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde muchos incluso comenzaron a imaginar al inglés vestido con el elegante traje del famoso agente 007.

"Me encantaría ser James Bond"

Durante una conversación con el presentador James Corden en el programa World Cup After Hours, Bellingham habló sobre cómo imagina su vida cuando algún día deje el futbol.

"Me encantaría estar en una película. La gente siempre me pregunta qué me gustaría hacer fuera del futbol y, cuando realmente lo pienso, siempre llego a la misma conclusión", comentó.

Después explicó cuál sería su papel ideal. "Me encantaría ser James Bond. Las he visto todas. He visto las de Sean Connery, Roger Moore... todas. Me encanta James Bond. Incluso aparecer en una película de la saga sería increíble, pero claro, hay que empezar poco a poco".

El futbolista también bromeó sobre la búsqueda del nuevo protagonista de la franquicia. "Todavía no han encontrado un nuevo Bond, ¿verdad?", dijo entre risas.

Un fanático de la saga 007

Bellingham confesó que es seguidor de todas las películas del agente secreto creado por el escritor británico Ian Fleming.

El inglés explicó que ha visto las diferentes etapas del personaje, desde Sean Connery hasta Daniel Craig, quien interpretó por última vez al espía en Sin tiempo para morir.

Curiosamente, varios aficionados también destacaron que las iniciales de Jude Bellingham coinciden con las de James Bond: J.B., un detalle que alimentó aún más las bromas en redes sociales.

Aunque actualmente no existe un sucesor oficial de Daniel Craig, la franquicia sigue siendo uno de los temas más comentados en la industria cinematográfica.

¿Quién será el próximo James Bond?

Tras la salida de Daniel Craig, los productores de la franquicia continúan trabajando en el futuro del famoso agente 007.

Recientemente, el actor Pierce Brosnan, quien también dio vida a James Bond durante varios años, aseguró que considera importante que el próximo intérprete sea británico, respetando el origen del personaje creado por Ian Fleming.

Mientras tanto, diversos nombres continúan apareciendo entre los favoritos de los seguidores, aunque hasta ahora Amazon MGM Studios no ha anunciado oficialmente quién asumirá el papel.

Inglaterra avanza con paso firme

Mientras comparte sus sueños fuera del futbol, Bellingham mantiene toda su atención en el Mundial 2026.

Inglaterra logró clasificarse a los octavos de final después de vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en un intenso partido de eliminación directa.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel reaccionó tras comenzar abajo en el marcador y consiguió la remontada gracias a un doblete de Harry Kane, resultado que mantiene vivas las aspiraciones inglesas de conquistar el campeonato.

Ahora, los Three Lions se preparan para uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final, donde enfrentarán a México en busca de un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.

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