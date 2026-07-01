¿Jugará Cristiano Ronaldo desde el inicio ante Croacia?

Roberto Martínez despeja las dudas sobre Cristiano Ronaldo para el duelo ante Croacia.

A pocas horas del duelo entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una de las principales incógnitas gira en torno a Cristiano Ronaldo. Las dudas sobre si el capitán portugués será titular han alimentado el debate entre aficionados y medios de comunicación, aunque el seleccionador Roberto Martínez evitó confirmar cuál será su decisión.

Durante una conferencia de prensa en Toronto, el técnico español fue consultado sobre la situación del máximo goleador histórico de Portugal y la presión que existe alrededor de su posible regreso al once inicial. Sin embargo, prefirió restarle importancia a la polémica y aseguró que toda la atención del grupo está puesta en el compromiso frente a Croacia.

El barullo de fuera es normal, porque es la pasión por la selección. Hay mucha energía y siempre hay mucha opinión, y forma totalmente parte de la selección", afirmó Martínez, sin revelar si Cristiano Ronaldo arrancará desde el inicio.

El entrenador sí dejó claro que el delantero continúa siendo una pieza importante dentro del equipo, independientemente del rol que desempeñe en el terreno de juego.

Continúa siendo muy importante. Es el capitán. La edad es un número. Él da ejemplo con lo que hace en el vestuario. Es un ejemplo para mí", expresó.

La fase de grupos quedó atrás

Martínez explicó que Portugal considera que la fase de grupos ya quedó atrás y que ahora comienza una nueva etapa del torneo, en la que cada partido es decisivo. Según señaló, el objetivo durante los primeros encuentros fue darle minutos a la mayor cantidad posible de futbolistas para llegar con un plantel preparado a la fase de eliminación directa.

El seleccionador también rechazó colocar a Portugal como una de las grandes favoritas para conquistar el título y pidió afrontar el duelo con humildad, confianza y disposición para sufrir cuando sea necesario.

Respecto al rival, elogió el trabajo realizado por Croacia durante los últimos años y destacó la experiencia de jugadores como Luka Modric, Mateo Kovacic y Josko Gvardiol, además de recordar que el conjunto balcánico fue subcampeón del mundo en 2018 y terminó tercero en Qatar 2022.

Por ahora, Roberto Martínez mantiene el misterio sobre la alineación. La presencia de Cristiano Ronaldo como titular se conocerá poco antes del inicio del partido, cuando Portugal haga oficial el once con el que buscará avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

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