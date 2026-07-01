La subasta que roba miradas durante el Mundial 2026

Artículos de leyendas como Pelé, Maradona, Messi y Cristiano Ronaldo integran esta exclusiva subasta, encabezada por la medalla de campeón del mundo que Pelé obtuvo en 1962.

En plena celebración del Mundial 2026, la pasión por el fútbol no solo se vive en los estadios, sino también en el mundo del coleccionismo deportivo. Una exclusiva subasta internacional organizada por Julien's Auctions ha captado la atención de aficionados y coleccionistas al reunir más de 300 piezas históricas vinculadas a algunas de las mayores leyendas del deporte. La venta, que concluirá el 9 de julio, espera recaudar entre uno y dos millones de dólares gracias al enorme interés que despiertan estos objetos únicos.

Entre las piezas más codiciadas destaca la medalla de oro que Pelé recibió tras la conquista del Mundial de 1962 con la selección de Brasil. Este histórico reconocimiento, cuyo valor estimado supera los 300.000 dólares, simboliza una de las etapas más gloriosas del considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Además, los admiradores del astro brasileño podrán encontrar otros artículos de gran valor histórico, como una camiseta utilizada con su selección, un balón autografiado y diversos objetos personales que forman parte de su legado.

Artículos legendarios en dicha subasta

La subasta también rinde homenaje a otras figuras emblemáticas del fútbol mundial. Entre ellas sobresalen unos botines que Diego Armando Maradona utilizó durante su infancia cuando jugaba con Los Cebollitas, un recuerdo que refleja el inicio de la carrera de quien años después se convertiría en un ícono del deporte. Asimismo, Lionel Messi ocupa un lugar privilegiado dentro del catálogo con camisetas utilizadas en partidos oficiales, botas firmadas y otros artículos que reflejan la extraordinaria trayectoria del capitán argentino. También aparecen objetos relacionados con Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, David Beckham, Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Alfredo Di Stéfano y Neymar, entre muchas otras personalidades del fútbol.

El evento no solo mira hacia el pasado, sino que también apuesta por las nuevas generaciones. Jóvenes figuras como Lamine Yamal y Erling Haaland ya cuentan con objetos de colección que despiertan el interés de seguidores de todo el mundo. Para los organizadores, estos futbolistas representan el futuro del deporte y son la inspiración de miles de niños y jóvenes que desean conservar recuerdos de los jugadores que marcarán una nueva época en el fútbol internacional.

Aunque el fútbol es el gran protagonista de la subasta, el catálogo también incluye piezas pertenecientes a otras disciplinas deportivas. Los aficionados podrán encontrar artículos utilizados por figuras de la talla de LeBron James, Michael Jordan y Serena Williams, lo que convierte esta venta en un auténtico recorrido por la historia del deporte mundial. En el marco del Mundial 2026, esta subasta demuestra que el legado de los grandes atletas trasciende las canchas y se convierte en un valioso patrimonio para los coleccionistas y amantes del deporte.

La histórica camiseta que Pelé utilizó en la final del Mundial de 1958 saldrá a subasta en Nueva York - Agencia EFE

Etiquetas