Las lujosas sandalias que Infantino regaló a Jorge Campos

Gianni Infantino sorprende a Jorge Campos con un exclusivo regalo y se vuelve viral.

El Mundial 2026 sigue dejando momentos memorables fuera de la cancha. Esta vez, los protagonistas fueron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el histórico exguardameta mexicano Jorge Campos, quienes acapararon la atención de los aficionados tras un inesperado intercambio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo ocurrió durante una actividad relacionada con la Copa del Mundo, cuando Campos se acercó a saludar al dirigente del máximo organismo del futbol. En un video que comenzó a circular en distintas plataformas, se observa al exportero mexicano llegar con una amplia sonrisa antes de fundirse en un cordial saludo con Infantino.

Sin previo aviso, el presidente de la FIFA sorprendió a Campos al entregarle un exclusivo obsequio: unas sandalias de lujo de la firma Louis Vuitton. El exfutbolista recibió el regalo con evidente entusiasmo y no ocultó su alegría ante el inesperado detalle.

Tras el intercambio, ambos posaron para las cámaras sosteniendo las llamativas chanclas, protagonizando una escena relajada que rápidamente llamó la atención de los asistentes y de miles de usuarios en internet.

Jorge Campos, uno de los futbolistas más carismáticos en la historia de México

Las imágenes comenzaron a difundirse a gran velocidad y generaron numerosas reacciones entre los aficionados. Mientras algunos destacaron la cercanía entre Infantino y el exportero mexicano, otros comentaron el llamativo regalo y el contraste entre el lujo de la marca francesa y el ambiente futbolero del Mundial.

Jorge Campos, considerado uno de los futbolistas más carismáticos en la historia de México, volvió a robarse los reflectores sin necesidad de pisar el terreno de juego. Su espontaneidad y sentido del humor quedaron nuevamente de manifiesto en un momento que mezcló deporte, lujo y entretenimiento.

El video continúa acumulando reproducciones en distintas plataformas y se ha convertido en una de las postales más comentadas del Mundial 2026, demostrando que, además de las emociones dentro del campo, el torneo también ofrece escenas que capturan la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

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