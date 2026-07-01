¿Qué le pasó a Mbappé en el rostro? La imagen que preocupa a los aficionados

Una imagen del rostro de Kylian Mbappé durante el triunfo de Francia sobre Suecia se volvió viral y desató todo tipo de preguntas entre los aficionados.

Kylian Mbappé volvió a ser la gran figura de Francia al marcar un doblete en la contundente victoria por 3-0 sobre Suecia, resultado que clasificó a los campeones del mundo a los octavos de final del Mundial 2026 y los confirmó como uno de los principales candidatos al título.

Sin embargo, más allá de su brillante actuación dentro del campo, hubo un detalle que captó la atención de millones de aficionados en redes sociales.

Durante la transmisión oficial, las cámaras enfocaron de cerca el rostro del delantero francés y dejaron ver varias lesiones o pequeños bultos en la zona de la mandíbula y el mentón. La imagen rápidamente comenzó a compartirse en plataformas como X, Instagram y Facebook, donde miles de usuarios se preguntaron qué le había sucedido.

Algunos incluso especularon sobre una posible enfermedad de la piel, mientras otros simplemente mostraron sorpresa al notar un aspecto poco habitual en una de las máximas figuras del futbol mundial.

¿Qué podría haber causado esas lesiones?

Dermatólogos y otros usuarios señalan que lesiones con características similares pueden aparecer por diversas causas comunes.

Kylian Mbappé - Captura de pantalla

Entre las posibilidades más frecuentes se encuentran el acné inflamatorio, una condición que afecta a millones de adultos y que suele agravarse por factores como el estrés, el calor y la sudoración intensa.

Otra posibilidad es la foliculitis, una inflamación de los folículos pilosos que puede presentarse tras el afeitado o por la fricción constante de la barba con la piel.

También pueden tratarse de vellos encarnados o irritaciones provocadas por el roce, el sudor y la humedad que experimentan los futbolistas durante partidos de alta exigencia física.

Las cámaras de alta definición también influyen

Especialistas en imagen deportiva recuerdan que las transmisiones actuales utilizan cámaras con resolución 4K y lentes de gran acercamiento, capaces de mostrar detalles de la piel que normalmente pasan desapercibidos a simple vista.

Además, la iluminación de los estadios, el sudor y las sombras pueden hacer que pequeñas imperfecciones se vean mucho más marcadas durante una transmisión televisiva.

Por esa razón, muchos usuarios consideran que el acercamiento extremo contribuyó a que el aspecto del rostro de Mbappé generara tanto revuelo en internet.

Mbappé sigue brillando dentro del campo

El capitán francés anotó dos goles ante Suecia y fue pieza clave en el triunfo por 3-0 que confirmó el pase de Francia a los octavos de final del Mundial 2026. Con ese doblete llegó a seis anotaciones en el torneo y continúa entre los máximos goleadores de la competencia.

Además, el delantero sigue escribiendo páginas importantes en la historia de la Copa del Mundo, acercándose a los registros históricos de anotación y consolidándose como el líder ofensivo de una selección francesa que luce como una de las favoritas para levantar el trofeo.

¿Cuándo vuelve a jugar Francia?

Tras eliminar a Suecia, la selección dirigida por Didier Deschamps disputará los octavos de final frente a Paraguay el próximo 4 de julio, en un duelo que definirá cuál de las dos selecciones avanza a los cuartos de final del Mundial 2026.

Kylian Mbappé - Captura de pantalla

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