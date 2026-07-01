EN VIVO. Minuto a minuto del Inglaterra vs. RD Congo

Sigue todas las incidencias del Inglaterra vs. RD Congo en actividad de los dieciseisavos de final.
El partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo se disputará este 1 de julio de 2026 en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Este encuentro forma parte de los dieciseisavos de final (ronda de 32) del Mundial 2026 y enfrenta a una de las favoritas del torneo europeo contra una selección africana debutante o con aspiraciones históricas en esta fase.
Inglaterra llega como ganadora de su grupo (Grupo L), con un sólido rendimiento que incluyó victorias ante Croacia y Panamá, además de un empate frente a Ghana, demostrando solidez defensiva y efectividad en ataque con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham. La República Democrática del Congo avanzó a la fase eliminatoria tras una campaña competitiva en su grupo, destacando por su garra y jugadores experimentados en ligas europeas. El vencedor de este duelo se enfrentará en octavos de final a México en el Estadio Azteca., continuando su camino en la búsqueda del título.
Minuto a minuto del Inglaterra vs. RD Congo
Incidencias del partido
Goles
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7'B. Cipenga (0 - 1)
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75'H. Kane (1 - 1)
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86'H. Kane (2 - 1)
Tarjetas
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19'J. Bellingham - tarjeta amarilla
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28'N. Sadiki - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de England
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27/06Panama 0 - 2 England
World Cup | Finalizado
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23/06England 0 - 0 Ghana
World Cup | Finalizado
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17/06England 4 - 2 Croatia
World Cup | Finalizado
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10/06England 3 - 0 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
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06/06England 1 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
Últimos de D.R. Congo
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28/06D.R. Congo 3 - 1 Uzbekistan
World Cup | Finalizado
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24/06Colombia 1 - 0 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
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17/06Portugal 1 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
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09/06D.R. Congo 1 - 2 Chile
Friendlies | Finalizado
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03/06D.R. Congo 0 - 0 Denmark
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Jordan Pickford
- Djed Spence
- Ezri Konsa
- Marc Guéhi
- Nico O'Reilly
- Elliot Anderson
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Jude Bellingham
- Marcus Rashford
- Harry Kane
- Lionel Mpasi Nzau
- Aaron Wan-Bissaka
- Chancel Mbemba
- Axel Tuanzebe
- Arthur Masuaku
- Ngal'ayel Mukau
- Samuel Moutoussamy
- Noah Sadiki
- Nathanaël Mbuku
- Yoane Wissa
- Brian Cipenga