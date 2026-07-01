 Resultado Inglaterra vs. RD Congo - Mundial 2026
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SIMAN
En Vivo
02 England England D.R. Congo D.R. Congo 01
89:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
88
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Inglaterra vs. RD Congo

por Christoper Chang
Inglaterra vs. RD Congo - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Inglaterra vs. RD Congo - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Inglaterra vs. RD Congo en actividad de los dieciseisavos de final.

El partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo se disputará este 1 de julio de 2026 en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Este encuentro forma parte de los dieciseisavos de final (ronda de 32) del Mundial 2026 y enfrenta a una de las favoritas del torneo europeo contra una selección africana debutante o con aspiraciones históricas en esta fase.

Inglaterra llega como ganadora de su grupo (Grupo L), con un sólido rendimiento que incluyó victorias ante Croacia y Panamá, además de un empate frente a Ghana, demostrando solidez defensiva y efectividad en ataque con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham. La República Democrática del Congo avanzó a la fase eliminatoria tras una campaña competitiva en su grupo, destacando por su garra y jugadores experimentados en ligas europeas. El vencedor de este duelo se enfrentará en octavos de final a México en el Estadio Azteca., continuando su camino en la búsqueda del título.

Minuto a minuto del Inglaterra vs. RD Congo

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
England
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 88'
2 - 1
01/07/2026 - 10:00
Actualizar marcador
D.R. Congo
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Adham Mohammad, Jordan
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

7'
goal
Gol de B. Cipenga. D.R. Congo deja el marcador 0 - 1
19'
card
J. Bellingham ve tarjeta amarilla
28'
card
N. Sadiki ve tarjeta amarilla
61'
cambio
Cambio en England: M. Rashford por A. Gordon
61'
cambio
Cambio en England: N. Madueke por B. Saka
64'
cambio
Cambio en D.R. Congo: N. Mbuku por M. Elia
70'
cambio
Cambio en England: D. Spence por E. Eze
75'
goal
Gol de H. Kane. England deja el marcador 1 - 1
76'
cambio
Cambio en D.R. Congo: N. Mukau por E. Kayembe
76'
cambio
Cambio en D.R. Congo: B. Cipenga por T. Bongonda
86'
goal
Gol de H. Kane. England deja el marcador 2 - 1

Goles

  • 7'
    Gol
    B. Cipenga (0 - 1)
  • 75'
    Gol
    H. Kane (1 - 1)
  • 86'
    Gol
    H. Kane (2 - 1)

Tarjetas

  • 19'
    Tarjeta
    J. Bellingham - tarjeta amarilla
  • 28'
    Tarjeta
    N. Sadiki - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

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    Panama
    Panama 0 - 2 England
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    England
    England 0 - 0 Ghana
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    England
    England 4 - 2 Croatia
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    England
    England 3 - 0 Costa Rica
    Friendlies | Finalizado
  • 06/06
    England
    England 1 - 0 New Zealand
    Friendlies | Finalizado

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    D.R. Congo 3 - 1 Uzbekistan
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    Colombia
    Colombia 1 - 0 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Portugal
    Portugal 1 - 1 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 09/06
    D.R. Congo
    D.R. Congo 1 - 2 Chile
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    D.R. Congo
    D.R. Congo 0 - 0 Denmark
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

England
D.R. Congo
5
Tiros de esquina
3
14
Saques de banda
22
14
Tiros libres
8
3
Saques de meta
15
0
Penal
0
3
Cambio
3
117
Ataques
65
88
Ataques peligrosos
27
7
Remates al arco
2
8
Remates desviados
4
61%
Posesión
39%
13
Remates totales
5
5
Remates a puerta
1
5
Remates fuera
2
3
Remates bloqueados
2
11
Remates dentro del área
2
2
Remates fuera del área
3
8
Faltas
10
0
Fuera de juego
4
1
Tarjetas amarillas
1
0
Atajadas
4
481
Pases totales
326
441
Pases precisos
268

Alineaciones

England
  • Jordan Pickford
  • Djed Spence
  • Ezri Konsa
  • Marc Guéhi
  • Nico O'Reilly
  • Elliot Anderson
  • Declan Rice
  • Noni Madueke
  • Jude Bellingham
  • Marcus Rashford
  • Harry Kane
D.R. Congo
  • Lionel Mpasi Nzau
  • Aaron Wan-Bissaka
  • Chancel Mbemba
  • Axel Tuanzebe
  • Arthur Masuaku
  • Ngal'ayel Mukau
  • Samuel Moutoussamy
  • Noah Sadiki
  • Nathanaël Mbuku
  • Yoane Wissa
  • Brian Cipenga
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