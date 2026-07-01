EN VIVO. Minuto a minuto del Inglaterra vs. RD Congo

Sigue todas las incidencias del Inglaterra vs. RD Congo en actividad de los dieciseisavos de final.

El partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo se disputará este 1 de julio de 2026 en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Este encuentro forma parte de los dieciseisavos de final (ronda de 32) del Mundial 2026 y enfrenta a una de las favoritas del torneo europeo contra una selección africana debutante o con aspiraciones históricas en esta fase.

Inglaterra llega como ganadora de su grupo (Grupo L), con un sólido rendimiento que incluyó victorias ante Croacia y Panamá, además de un empate frente a Ghana, demostrando solidez defensiva y efectividad en ataque con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham. La República Democrática del Congo avanzó a la fase eliminatoria tras una campaña competitiva en su grupo, destacando por su garra y jugadores experimentados en ligas europeas. El vencedor de este duelo se enfrentará en octavos de final a México en el Estadio Azteca., continuando su camino en la búsqueda del título.

Minuto a minuto del Inglaterra vs. RD Congo

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals England Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 88' 2 - 1 Actualizar marcador D.R. Congo Sistema: 4-3-3 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Adham Mohammad, Jordan Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 7' Gol de B. Cipenga. D.R. Congo deja el marcador 0 - 1 19' J. Bellingham ve tarjeta amarilla 28' N. Sadiki ve tarjeta amarilla 61' Cambio en England: M. Rashford por A. Gordon 61' Cambio en England: N. Madueke por B. Saka 64' Cambio en D.R. Congo: N. Mbuku por M. Elia 70' Cambio en England: D. Spence por E. Eze 75' Gol de H. Kane. England deja el marcador 1 - 1 76' Cambio en D.R. Congo: N. Mukau por E. Kayembe 76' Cambio en D.R. Congo: B. Cipenga por T. Bongonda 86' Gol de H. Kane. England deja el marcador 2 - 1 Goles 7' B. Cipenga (0 - 1)

75' H. Kane (1 - 1)

86' H. Kane (2 - 1) Tarjetas 19' J. Bellingham - tarjeta amarilla

28' N. Sadiki - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de England 27/06 Panama 0 - 2 England

World Cup | Finalizado

23/06 England 0 - 0 Ghana

World Cup | Finalizado

17/06 England 4 - 2 Croatia

World Cup | Finalizado

10/06 England 3 - 0 Costa Rica

Friendlies | Finalizado

06/06 England 1 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado Últimos de D.R. Congo 28/06 D.R. Congo 3 - 1 Uzbekistan

World Cup | Finalizado

24/06 Colombia 1 - 0 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

17/06 Portugal 1 - 1 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

09/06 D.R. Congo 1 - 2 Chile

Friendlies | Finalizado

03/06 D.R. Congo 0 - 0 Denmark

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales England D.R. Congo 5 Tiros de esquina 3 14 Saques de banda 22 14 Tiros libres 8 3 Saques de meta 15 0 Penal 0 3 Cambio 3 117 Ataques 65 88 Ataques peligrosos 27 7 Remates al arco 2 8 Remates desviados 4 61% Posesión 39% 13 Remates totales 5 5 Remates a puerta 1 5 Remates fuera 2 3 Remates bloqueados 2 11 Remates dentro del área 2 2 Remates fuera del área 3 8 Faltas 10 0 Fuera de juego 4 1 Tarjetas amarillas 1 0 Atajadas 4 481 Pases totales 326 441 Pases precisos 268 Alineaciones England England Jordan Pickford

Djed Spence

Ezri Konsa

Marc Guéhi

Nico O'Reilly

Elliot Anderson

Declan Rice

Noni Madueke

Jude Bellingham

Marcus Rashford

Harry Kane D.R. Congo D.R. Congo Lionel Mpasi Nzau

Aaron Wan-Bissaka

Chancel Mbemba

Axel Tuanzebe

Arthur Masuaku

Ngal'ayel Mukau

Samuel Moutoussamy

Noah Sadiki

Nathanaël Mbuku

Yoane Wissa

Brian Cipenga

Etiquetas