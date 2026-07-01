DT de RD Congo se entera de la muerte de su padre tras quedar eliminado del Mundial 2026

Sébastien Desabre vivió el momento más difícil de su vida. El entrenador se enteró del fallecimiento de su padre minutos después del partido y su reacción en conferencia de prensa conmovió al mundo.

Lo que comenzó como una conferencia de prensa habitual después de un intenso partido del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores del torneo. Sébastien Desabre, director técnico de la selección de República Democrática del Congo, recibió una devastadora noticia tras la eliminación de su equipo frente a Inglaterra.

El estratega francés se enteró del fallecimiento de su padre apenas unos minutos después del encuentro y su reacción quedó registrada frente a decenas de periodistas.

El episodio ha dado la vuelta al mundo y ha generado miles de mensajes de solidaridad hacia uno de los entrenadores que más elogios recibió durante el Mundial 2026 por el desempeño de su selección.

Sébastien Desabre - Foto EFE

La noticia llegó después del partido

República Democrática del Congo estuvo muy cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del Mundial 2026.

El conjunto africano tomó ventaja en el marcador y puso contra las cuerdas a Inglaterra durante buena parte del encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, la experiencia de Harry Kane terminó marcando la diferencia. El delantero inglés anotó un doblete para darle la vuelta al marcador y sellar la victoria 2-1, resultado que clasificó a los Three Lions a los octavos de final y puso fin al histórico recorrido de RD Congo en el torneo.

Pese al duro golpe deportivo, nadie imaginaba el drama personal que Desabre estaba a punto de enfrentar.

Una conferencia de prensa que terminó en silencio

De acuerdo con diversos medios internacionales, el entrenador asistió normalmente a la conferencia posterior al encuentro sin haber sido informado del fallecimiento de su padre.

Mientras respondía las preguntas de los periodistas, el jefe de prensa tomó la palabra para expresar públicamente sus condolencias. Fue entonces cuando Desabre comprendió lo ocurrido.

Las imágenes muestran al técnico girando la cabeza para escuchar el mensaje, cambiando de inmediato su expresión. Visiblemente impactado, únicamente alcanzó a responder con un breve "gracias", antes de guardar silencio.

Sébastien Desabre - Captura de pantalla

Su gesto serio y contenido reflejó el profundo dolor del momento, una escena que rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales y que muchos aficionados calificaron como uno de los instantes más tristes del Mundial 2026.

Cuestionan la forma en que se dio a conocer la noticia

Además del dolor provocado por la pérdida familiar, el momento abrió un debate en redes sociales y entre periodistas deportivos.

Numerosos usuarios consideraron que una noticia de esa magnitud debió comunicarse al entrenador en privado y no durante una conferencia de prensa frente a cámaras y decenas de reporteros.

Las críticas se dirigieron principalmente al manejo del protocolo de comunicación, al considerar que Desabre merecía recibir la información con mayor privacidad antes de enfrentar a los medios.

Hasta el momento, la Federación Congoleña de Futbol no ha emitido un comunicado.

Un Mundial 2026 que cambió la historia de RD Congo

Aunque la eliminación resultó dolorosa, República Democrática del Congo cerró una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo.

Bajo el mando de Desabre, el equipo africano mostró una versión competitiva y ordenada que le permitió competir de igual a igual frente a selecciones de gran nivel.

Durante el torneo enfrentó a rivales como Portugal, Colombia e Inglaterra, dejando una imagen muy positiva y ganándose el reconocimiento de aficionados y especialistas.

Su actuación confirmó el crecimiento del futbol congoleño y consolidó el proyecto encabezado por el estratega francés.

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