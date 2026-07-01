¿Le teme a México? Tuchel reconoce una gran ventaja del cuadro azteca

Tuchel pone a México por encima de Inglaterra y revela la razón.

La selección de Inglaterra ya comenzó a preparar uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. A pocos días del enfrentamiento contra México, el director técnico Thomas Tuchel reconoció que el combinado tricolor contará con una ventaja importante que podría influir en el desarrollo del encuentro.

Durante la conferencia previa al compromiso, el estratega alemán explicó que el principal desafío para sus dirigidos no será el intenso calor ni la humedad, sino la altitud de la sede, un factor que considera favorece claramente a la selección mexicana.

Llegamos preparados a Estados Unidos, nos aclimatamos bien al calor. Los jugadores ya han entrenado bajo altas temperaturas, por lo que el calor y la humedad no serán problemas. El principal inconveniente será la altitud de 2,240 metros; ante eso no te puedes acostumbrar y será una ventaja para México", afirmó Tuchel.

El técnico de los Three Lions destacó que su equipo realizó una preparación específica para soportar las condiciones climáticas del torneo, aunque reconoció que adaptarse a la altura en tan poco tiempo resulta prácticamente imposible.

Lamenta el corto margen de preparación

Además, lamentó el corto margen de preparación antes del duelo de eliminación directa. Inglaterra contará con apenas tres días para preparar el partido, una situación que, a su juicio, dificulta aún más la planificación de un encuentro de alta exigencia.

Pese a ello, Tuchel dejó claro que su selección no utilizará ese factor como excusa y aseguró que el grupo afrontará el reto con la intención de avanzar a los cuartos de final.

El choque entre México e Inglaterra se disputará el próximo 5 de julio y promete ser uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final. Mientras el Tricolor intentará aprovechar las condiciones de la sede y el respaldo de su afición, el conjunto inglés buscará imponer la calidad de su plantel para mantenerse con vida en la lucha por el título mundial.

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