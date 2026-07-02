Asesinan al arquero palestino Saleem Al-Ashqar: ¿por qué Palestina no fue al Mundial 2026?

Saleem Al-Ashqar murió en Gaza apenas meses después de casarse y mientras esperaba a su primer bebé. Su caso vuelve a poner la mirada sobre Palestina y su ausencia en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa disputándose entre emociones, goles y grandes historias deportivas, pero fuera de los estadios una noticia estremeció al mundo del futbol: la muerte del arquero palestino Saleem Khader Al-Ashqar, quien perdió la vida en la Franja de Gaza.

De acuerdo con la Asociación Palestina de Futbol, el portero fue alcanzado por disparos en la zona de Al-Qarara, al noreste de Khan Younis. Medios internacionales reportan que Al-Ashqar se desplazaba para conseguir suministros para su hogar cuando resultó herido. Tenía 32 años.

Saleem Al-Ashqar esperaba a su primer bebé

La muerte del futbolista generó una ola de tristeza dentro y fuera de Palestina, especialmente por los detalles personales que han salido a la luz.

Al-Ashqar se había casado hace apenas unos meses y, según reportes internacionales, su esposa está embarazada de su primer hijo. La noticia provocó múltiples mensajes de solidaridad hacia su familia, compañeros de equipo y la comunidad deportiva palestina.

El arquero defendía los colores del Khadamat Khan Younis, uno de los clubes de Gaza, y era considerado parte de una generación de jugadores que intentaba mantener vivo el futbol palestino en medio de condiciones extremadamente difíciles.

¿Qué se sabe de su muerte?

La Asociación Palestina de Futbol informó que el guardameta murió tras ser alcanzado por disparos. Al Jazeera reportó que fue asesinado por fuerzas israelíes en Gaza y que la PFA también denunció la muerte de más de mil atletas palestinos desde octubre de 2023.

Otros reportes señalaron que el arquero sufrió heridas graves en el abdomen y que, pese a los esfuerzos médicos, no fue posible salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones y a las limitaciones de atención provocadas por la guerra.

La noticia fue recibida con indignación por clubes, periodistas y aficionados, quienes lamentaron que otro deportista palestino haya perdido la vida en medio del conflicto.

¿Por qué Palestina no está en el Mundial 2026?

La selección de Palestina no participa en el Mundial 2026 porque no logró clasificar en las eliminatorias de Asia.

El equipo palestino hizo una de las mejores campañas de su historia y llegó por primera vez a la tercera ronda de la clasificación asiática. Sin embargo, su sueño terminó en junio de 2025, en un partido dramático contra Omán.

Palestina necesitaba ganar para avanzar a la siguiente fase de las eliminatorias, pero empató 1-1 después de recibir un penal en tiempo agregado. La Confederación Asiática de Futbol informó que Issam Al Sabhi anotó para Omán al minuto 90+7, resultado que dejó a Omán con el último boleto al repechaje asiático y eliminó a Palestina.

Aunque Palestina no clasificó al Mundial 2026, su camino fue histórico. La selección logró competir en una eliminatoria marcada por enormes dificultades logísticas y deportivas. Debido a la guerra en Gaza, el equipo tuvo que disputar varios partidos como local en sedes neutrales y entrenar fuera de su territorio.

A pesar de ese contexto, Palestina llegó con vida hasta el último partido de la tercera ronda y quedó a un paso de seguir peleando por su primera clasificación mundialista.

El impacto de la guerra en el futbol palestino

La muerte de Saleem Al-Ashqar se suma a una larga lista de deportistas palestinos afectados por la guerra.

La Asociación Palestina de Futbol ha denunciado la muerte de cientos de integrantes de la comunidad deportiva, además de la destrucción de instalaciones y la imposibilidad de disputar con normalidad torneos locales.

Por esa razón, mientras el Mundial 2026 reúne a millones de aficionados alrededor del mundo, la tragedia de Al-Ashqar volvió a recordar la difícil realidad que atraviesan los futbolistas palestinos.

Etiquetas